Nasce Vittoria, a filha brasileira de Maxi Biancucchi

O atacante argentino do Vitória, Maxi Biancucchi, comemora o nascimento de sua filha, Vittoria. O jogador postou no último domingo, 8, fotos da sua segunda filha com sua esposa, Jasmine, que nasceu no Hospital Espanhol, em Salvador.

O nome Vittoria é uma homenagem a boa fase que Maxi vem passando no rubro-negro baiano, após conquistar o título de campeão baiano e se tornar um dos destaques do Vitória no Campeonato Brasileiro, atualmente com oito gols.

"O nome vai ser também pelo clube, pelo carinho que o clube deu, por abrir as portas novamente no Brasil. Estamos muito felizes, então é uma demonstração também da felicidade que temos. A torcida do Vitória tem me recebido muito bem, o carinho deles para mim é muito grande, estou muito feliz. Acho que o Vitória é um clube muito organizado, com uma estrutura muito boa", disse Maxi ao canal Sportv ao anunciar, em agosto, o nome de sua filha.

Além de Vittoria, Maxi tem uma outra filha chamada Valentina, que nasceu no México. Sua esposa, Jasmine, é paraguaia.

adblock ativo