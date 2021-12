Nas redes sociais, Lucas Ribeiro se despede do Vitória e agradece

Formado na categorias de base do Vitória, o zagueiro Lucas Ribeiro, que teve grande destaque na reta final da última temporada, embarcou na manhã desta terça-feira, 19, com destino a Alemanha, onde se apresentará ao Hoffenheim.

Apesar do valor da transação não ter sido divulgado, o Leão adiantou que trata-se da maior transferência já realizada por um clube do nordeste.

Em seu perfil nas redes sociais, o atleta fez questão de agradecer ao Rubro-Negro e a torcida pelos anos que defendeu as cores do clube.

A ascensão de Lucas Ribeiro ocorreu de maneira vertiginosa. Atuando em um dos setores de maior irregularidade do clube na temporada passada, o zagueiro teve sua primeira oportunidade diante do Flamengo, quando o Leão acabou derrotado por 1 a 0, mas com um desempenho bastante consistente do atleta.

Lucas Ribeiro se despede do Vitória acumulando um total de 16 partidas, além de uma convocação para a Seleção Brasileira sub-23 na bagagem, no início desse ano.

