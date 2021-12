Nas próximas rodadas, Leão encara quatro times do Top 10

O que você pensaria se tivesse que enfrentar, nas últimas sete rodadas do Brasileirão, quatro times que estão no Top 10 da tabela e, ainda por cima, precisando vencer para escapar da zona de rebaixamento? Provavelmente ficaria assustado. Mas o time de Vagner Mancini tem motivos para se animar.

O Vitória terá esse cenário pela frente a partir de domingo, quando encara o Vasco, 8º colocado, pela 32ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Na sequência, pega o Palmeiras (2º) e o Grêmio (4º).

Apesar disso, o time de Mancini tem um trunfo a seu favor, que faz essa ‘desvantagem’ se transformar em uma situação de esperança. O motivo é que o Vitória tem se dado bem contra os adversários mais fortes, da parte de cima da tabela.

Uma pequena amostra disso é que cinco dos nove triunfos do Leão foram contra times do Top 10 do Brasileirão: Atlético-MG (duas vezes), Flamengo, Corinthians e Botafogo.

Curiosamente, essa vocação de derrubar ‘gigantes’ na competição ganhou corpo quando Mancini assumiu o Leão, no dia 25 de julho, às vésperas de encarar o Cruzeiro, pela 17ª rodada. Desde então, foram 15 rodadas no comando do time – o Leão encarou sete times do Top 10 e só perdeu uma vez, para o Atlético-PR, por 3 a 2. O time venceu em quatro ocasiões.

Por outro lado, o desempenho é bem pior quando encara adversários com campanhas mais modestas. Dos oito jogos, o time venceu dois, perdeu quatro e empatou outros dois. Mancini reconhece a dificuldade de encarar rivais que disputam vagas nas competições internacionais, mas tem consciência do que a sua equipe pode fazer contra esse tipo de adversário.

“Não é uma sequência fácil. Mas a melhor sequência do Vitória foi contra Corinthians que era líder, Flamengo brigando por Libertadores, Botafogo buscando o G-4. São adversários poderosos, mais fortes do que o Vitória hoje, mas são adversários contra os quais o Vitória já mostrou que pode fazer bons jogos, ainda mais longe de Salvador, o que tem sido uma tônica”, falou o treinador do Rubro-Negro.

Caíque Sá tem chance

O lateral direito Caíque Sá segue em recuperação de entorse no tornozelo. Ontem, treinou separado do elenco e ainda pode encarar o Vasco. No meio, José Welison deve fazer dupla com Ramon.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

adblock ativo