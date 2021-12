"Não vá ao Barradão", recomenda especialista em trânsito

A subida do Vitória à Primeira Divisão está muito próxima e pode ficar ainda mais em caso de triunfo na partida desta sexta-feira, 26, contra o São Caetano, no Barradão. O jogo promete ser difícil, já que o time paulista briga por um lugar no G-4 e está em 5º na Série B.

Contudo, mais problemático do que o acesso à elite do nacional promete ser o acesso ao estádio, uma vez que por causa da não adoção do horário de verão na Bahia, o duelo, decisivo para os rubro-negros, e que está programado para as 19h30 de Brasília, acontecerá em Salvador às 18h30, o que coincide com o "pior horário de fluxos de veículos na capital, que vai das 17h às 19h", segundo analisa o especialista em trânsito e professor da Universidade Federal da Bahia, Elmo Felzemburg.

A direção do Vitória colocou carga máxima à venda dos ingressos (35 mil), além de ter tentando, sem sucesso, junto à CBF, modificar o horário do confronto para às 21h50, conforme anunciou a assessoria do clube em nota no site oficial. A Transalvador, autarquia responsável pela organização do trânsito na capital baiana, informou, também via assessoria, que não fará modificações especiais no percurso até o Barradão, além das já previstas em dia de jogo.

"O melhor conselho que se pode dar a qualquer pessoa é: não vá para este jogo. A não ser que esteja preparada para enfrentar todos os tipos de problemas de acesso. O fato de ser uma sexta e no horário das 18h30 piora consideravelmente o trânsito. Essa questão só seria resolvida com um transporte rápido de massa, que, infelizmente, não existe em Salvador", afirma Felzemburg.

Teste de percurso - Como o A TARDE Esporte Clube sabe que o conselho de Felzemburg não será seguido pelo fiel torcedor rubro-negro, resolvemos fazer um teste, na última terça-feira. A reportagem fez o percurso da sede do jornal, na Tancredo Neves, saindo pontualmente às 18h (horário mais habitual de fim de expediente), até chegar no Barradão.

O resultado foi uma surpresa: surpreendentes e exatos 33 minutos e 51 segundos de percurso, com apenas dois gargalos de engarrafamento: na entrada da Paralela, próximo ao Hospital Sarah, e na subida do São Rafael. Em relação ao horário do duelo, teríamos chegado apenas poucos minutos atrasados, mas Felzemburg alerta que na sexta não será assim.

"No dia do jogo isso será muito pior. Com o grande aumento do fluxo de trânsito na imediações do estádio, certamente o percurso ficará mais complicado, com muita gente querendo estacionar em locais proibidos e fazendo manobras ilegais, sem respeitar o trânsito, ainda mais numa sexta-feira, dia em que habitualmente temos mais tráfego na Paralela", finalizou o especialista.

Então torcedor, a dica é combinar com a chefia, o professor, ou quem seja, de liberar aquela saída mais cedo. Vá ao Barradão com acesso garantido, dentro e fora de campo, e evite um acesso de raiva no trânsito.

