"Não tô nem um pouco preocupado", diz André Lima sobre Ba-Vi

Depois da pausa para a Copa do Mundo, o Vitória retorna às competições nesta quarta-feira, 18, contra o Paraná, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Após este duelo, o Rubro-Negro enfrenta o arquirrival Bahia, na Arena Fonte Nova, e, por decisão do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o confronto será com torcida única.

Para o atacante André Lima, neste momento, o clássico deve ficar em segundo plano, já que o jogo com o elenco Paraná é o mais próximo. "Eu particularmente não tô nem um pouco preocupado com o segundo jogo, meu foco total é o Paraná. Não adianta pensar no Ba-Vi antes do jogo do Paraná. Conquistar os três pontos que a gente precisa e, depois sim, quando acabar o jogo, a gente pensa no adversário.

A última vez que a dupla Ba-Vi se encontrou foi no dia 8 de abril, no Barradão, quando o Tricolor conquistou a taça do Baianão. Na época, Elton abriu o placar para o Bahia, na partida que terminou em 1 a 0. Questionado sobre a volta do Brasileirão, o jogador acredita que equipe do Leão já está preparada para o retorno.

"A expectativa é grande depois das contratações. Pudemos descansar um pouco a mente, ajeitar algumas coisas que precisavam ser ajustadas. Então, eu acho que todo mundo está 100% fisicamente e psicologicamente. Esperamos iniciar nosso retorno com pé direito", desejou André.

Reforços

Neste período de um mês, sete reforços chegaram ao Vitória. Entre eles estão os atacantes Walter Bou ,Bruno Gomes e Erick, os volantes Arouca e Marcelo Meli, além do lateral-esquerdo, Marcelo Benítez e o zagueiro, Ruan Renato.

