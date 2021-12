Não tivemos competência, reconhece técnico do Vitória

Na coletiva após a derrota em casa por 1 a 0 para o Bragantino na última sexta-feira, 3, o técnico do Vitória Paulo César Carpegiani reconheceu que o time não teve competência para fazer os gols necessários.

"Pecamos em várias coisas. Criamos, mas não tivemos competência para fazer. Por isso, pagamos um preço alto. Agora, temos que recuperar isso".

Carpegiani não quis comentar se a ausência de Neto Baiano, que se transferiu para o futebol japonês, foi sentida em campo, mas concordou que o time precisa jogar com um atacante de referência.

Por isso, o recém-contratado William, mesmo fora de sua melhor forma física, deve fazer sua estreia como titular no jogo do próximo sábado, 11, fora de casa, contra o América-MG.

"Estamos com dificuldade pela ausência da referência. Não comento coisas passadas (a saída de Neto), não gosto de falar disso. O William já chegou e mesmo sem estar 100%, vai haver uma necessidade de jogar. Gosto de ter a referência, o jogador que dá o acabamento da jogada final. O Vitória está acostumado a jogar dessa forma".

O treinador ainda classificou como "uma infantilidade" o lance do gol do Bragantino, onde o zagueiro Gabriel cometeu o pênalti no atacante do Bragantino. "O cara estava de costas (para o gol)", lamentou.

adblock ativo