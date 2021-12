"Não tem muita explicação", afirma Aderllan sobre situação do Vitória

Após mais uma derrota dentro de casa, o Vitória amargura a 19º posição do Brasileirão. O Leão é o vice-lanterna da competição com tem 33 pontos, mas está a um ponto do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, o América-MG.

"Não tem muita explicação porque nos dois últimos jogos em casa, só conseguimos um ponto. E, independente de quem era a equipe, a obrigação era vencer. Por que a conta ta cada vez mais difícil. Ano passado nos salvamos com 43, mas esse ano, 45 vai ser apertado. O momento é difícil. Sei que o torcedor ta muito preocupado, nós jogadores também", afirmou o zagueiro Aderllan, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 29.

Em 2016, o Vitória terminou o Brasileirão com 45 pontos e como porteiro da zona. Já no ano seguinte, em 2017, o Rubro-Negro, ficou com 43 pontos na 16º posição, mesma pontuação dos rebaixados Coritiba e Avaí ( 17º e 18º), levando vantagem no número de triunfos e no saldo de gols.

"O nosso objetivo é chegar a quatro vitórias. Se conseguindo, ver se chegamos na salvação. É um mini campeonato. Vamos pegar Paraná, Bahia, Sport e Atlético-PR. São adversários difíceis. Dois deles estão embaixo com a gente. Começando agora com o Paraná, vamos tentar... Tentar não, vamos ter que vencer", disse o zagueiro.

Visitante

Com apenas sete jogos restantes, o Leão tem quatro jogos fora de casa e três no Barradão. A primeira oportunidade de sair do Z-4 será contra o Paraná, em Curitiba. O Vitória busca o seu terceiro triunfo como visitante.

"Temos que vencer o jogo contra o Paraná. Sabemos que vai ser difícil. O Paraná também não vence, mas todas as equipes que foram lá, eles venderam caro a derrota. Mas temos que pontuar, por que a cada dia que passa tá mais complicado", declarou.

Posição na tabela

Os torcedores do Vitória não estão felizes com a atual situação do clube. Mas para os jogadores também não tem sido fácil. Aderllan afirmou que prefere não ficar olhando a tabela, mas que, mesmo em casa, as pessoas acabam falando. "Cê olha a tabela e a gente tá em penúltimo, cara. Eu prefiro não olhar, mas alguém mostra. O porteiro, a secretaria", comentou.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo