Não-relacionado, zagueiro do Vitória protesta para imprensa

O zagueiro Rodrigo Costa, 32 anos, não está entre os relacionados por Paulo César Carpegiani para a partida da terça-feira, 16, contra o ASA, no Barradão. Para o seu lugar, o comandante rubro-negro preferiu convocar o jovem Josué, de 18 anos, destaque das categorias de base do clube.

A não-convocação deixou o zagueiro - que tem no currículo passagens por times como São Paulo, Flamengo e Dínamo de Kiev - revoltado. Após um longo período na reserva, Rodrigo esperava ser lembrado pelo técnico após a suspensão de Gabriel Paulista, que com três cartões amarelos está fora do confronto com o ASA.

Na saída da Toca do Leão, ao final do treinamento, Rodrigo procurou um dos jornalistas para protestar: "quando vocês quiserem saber porque não estou sendo relacionado, me procurem. Tenho muito o que falar", disparou o jogador, que alegou estar com pressa para entrar em detalhes.

Rodrigo chegou ao Leão no início do ano, quando o futebol do Vitória ainda estava sob o comando do ex-gestor Newton Drummond, o Chumbinho. Desde a saída do diretor que o jogador caiu na preferência da comissão técnica. O zagueiro chegou a atuar em algumas partidas sob o comando de Paulo César Carpegiani, mas rapidamente voltou à reserva.

Para o lugar de Gabriel Paulista, Carpegiani conta apenas com o jovem Josué, agora relacionado. Outra opção para jogar ao lado de Victor Ramos é o volante Rodrigo Mancha, que pode ser improvisado como zagueiro.

