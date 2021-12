"Não podemos nem sonhar em perder", diz Victor Ramos

Com 54 pontos ganhos, o Vitória lidera com folga a Série B do Campeonato Brasileiro, mas sabe que ainda precisa seguir pontuando para consolidar o seu retorno à elite do futebol nacional.

No sábado, 22, o Leão recebe o Goiás no Barradão, em partida considerada decisiva: o Esmeraldino é o terceiro colocado, com cinco pontos a menos do que o time baiano.

Um dos principais jogadores do elenco rubro-negro, o zagueiro Victor Ramos faz coro para com a necessidade imperativa de vencer o alviverde goiano, mas defende a ideia de que o seu time tenha tranquilidade para conseguir lograr êxito.

"Todo jogo é decisivo, mas esse é uma briga direta. É jogo de seis pontos. Então, não podemos nem sonhar em perder. Mas o time vai tranquilo. Não será por isso que a gente vai nervoso para o jogo. Temos que buscar o gol naturalmente", disse o defensor.

No jogo de ida contra o Goiás, no Serra Dourada, pela sétima rodada, o Vitória abriu uma vantagem de 3 a 0, mas levou a virada e perdeu por 4 a 3. Para Victor Ramos, o reencontro entre as equipes não tem sabor de revanche e significa apenas mais um jogo que o rubro-negro precisa vencer.

"Não acho que seja uma revanche. A gente tem é que ganhar. Não pensar em quem vem pra cá, a gente tem que pensar é em ganhar. Não pode contar com o juiz, com o bandeirinha, com ninguém. Temos que jogar a nossa bola e acabou", bradou.

Victor comentou também sobre a atuação da equipe diante do Guarani, no último sábado, 15, em Campinas, e, apesar de o seu time ter atuado com um jogador a mais na parte final do segundo tempo, valorizou o empate sem gols conquistado fora de casa.

"Isso acontece. A gente mereceu ganhar, na minha opinião. Acontece que a bola não entrou, vai se fazer o quê? Foi um dos melhores primeiros tempos do Vitória nessa Série B. O nosso técnico chamou a atenção para isso. Mas o importante, no final, é que trouxemos um ponto", finalizou.

