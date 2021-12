"Não podemos menosprezar", diz Deola sobre Feirense

Enquanto o Vitória soma seis pontos e ostenta 100% de aproveitamento no Campeonato Baiano, o Feirense tem apenas três pontos e um rendimento de 50%. Mas, no duelo do próximo domingo, 31, no Barradão, estes números não entrarão em campo e as equipes duelarão em condição de igualdade.

É assim que pensa o goleiro Deola: porta-voz do elenco rubro-negro em entrevista coletiva que concedeu na tarde desta quarta-feira, 27, na Toca do Leão, o camisa 1 pregou respeito ao adversário do interior e disse esperar dificuldades em campo.

"Não podemos menosprezar o Feirense. Temos que entrar em campo determinados para conseguir o resultado. Só a gente é que pode fazer o jogo fácil. Vamos respeitar a equipe deles, que tem uma dupla de zaga muito boa e tem tudo para dificultar a vida de nossos atacantes", disse Deola.

O goleiro lembrou também que, embora o Campeonato Baiano já seja o segundo torneio do qual o Vitória participa em 2013, o time ainda precisa de entrosamento, uma vez que disputou poucas partidas na atual temporada.

"Estamos no início do ano. Embora o Baiano já seja nosso segundo campeonato, fizemos poucos jogos e passamos muito tempo parados, só treinando. De qualquer forma, acho mais fácil acertar uma equipe vencendo do que perdendo. Nossa equipe não precisa convencer, precisa ganhar", finalizou.

O Vitória é o líder do Grupo 3, que tem ainda a Juazeirense em segundo, o Vitória da Conquista em terceiro e o Bahia de Feira em último lugar; no Grupo 2, liderado pelo Bahia, o Feirense é o segundo, seguido pelo Juazeiro, em terceiro, e pelo Botafogo-BA, último colocado.

