Não penso em ser ídolo, diz Maxi após boa atuação no Vitória

Autor de dois dos três gols no triunfo por três a zero em Recife contra o Náutico, o atacante Maxi Biancucchi atravessa uma boa fase no Vitória. O argentino agradece o carinho que vem recebendo do torcedor rubro-negro, mas rechaça a alcunha de ídolo no Leão.

"Lógico que o carinho do torcedor qualquer jogador que ter, mas eu não penso nisso( ser ídolo). Somos uma equipe, estamos pensando em conquistar coisas importantes e meu pensamento está a nível coletivo".

Atual artilheiro do Brasileirão, com três gols em dois jogos, Maxi está curtindo a fase goleadora no Vitória. Mesmo assim, o atacante diz que sua maior meta é ser útil para o time.

"É importante fazer gols, mas também é importante que nossa equipe esteja ganhando e fazendo grandes jogos. Minha principal preocupação é ajudar a equipe".

Sem descanso - Nesta quinta-feira, os titulares contra o Náutico já participaram de uma sessão de fortalecimento muscular na academia e crioterapia. Os outros treinaram no campo 2 do CT com o professor Júlio César Sacramento.

Nesta sexta-feira, 31, o Vitória faz seu último treino visando o jogo de sábado, 1, contra o Vasco. A única modificação entre os relacionados é o retorno de Cáceres, recuperado de uma virose, no lugar de Cardoso.

adblock ativo