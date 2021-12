Não adiantou o apelo da torcida rubro-negro, o atacante Marinho decidiu deixar o Vitória. Em pronunciamento oficial nesta quinta, 5, o jogador se resumiu a revelar que vai jogar fora do Brasil, sem revelar o nome do time. Contudo, a assessoria do Leão confirmou que a negociação é com um clube chinês.

Nicolas Melo e Paula Pitta

"Não é um adeus, é um até logo", diz Marinho sobre saída do Leão

Após falar para a imprensa, Marinho e seu empresário voltaram a se reunir com a diretoria do Leão.

Cotado

O atleta chamou atenção de outros clubes, incluindo o Flamengo, depois de se destacar na campanha do Leão no Brasileirão de 2016, sendo essencial para a permanência do clube baiano na Série A. A partir disso, Di Marinho, como foi carinhosamente apelidado, recebeu propostas de diversos clubes e acabou aceitando uma oferta para treinar fora do Brasil.

Marinho deixou claro que a decisão foi tomada com base em questões financeiras. "O Vitória fez um proposta, mas não chega nem perto do que eu quero. Eu agradeci e agradeço muito ao clube, mas a vida tem que seguir. Então, esta é a oportunidade da minha vida, que não aparece todo dia", explicou Marinho.

A negociação com Marinho deixou os torcedores apreensivos. Eles chegaram a fazer campanha com a hashtag #FicaDiMarinho nas redes sociais, já que a permanência dele era considerada essencial para a temporada 2017 do Leão.

Marinho tinha contrato com o Vitória até 2018 e multa rescisória era de cerca de R$ 17,6 milhões. Mas o jogador de 26 anos, que chegou na Toca em janeiro, preferiu defender outra camisa e pediu que a torcida respeite sua decisão.

"É o meu desejo, sei que muita gente vai ficar falando o que o clube fez por mim e que não reconheço, mas eu reconheço sim. Mas esta é uma oportunidade que não aparece todo dia", ressaltou.

Marinho também fez questão de não colocar um ponto final em sua relação com o Leão. "O que eu fiz aqui no Vitória ficou marcado e a minha história não acaba aqui. Não vou dar um adeus, vou dar um até logo ao clube e aos torcedores".

