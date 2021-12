Não é preciso desespero, diz novo técnico do Vitória

Novo treinador do Vitória, Paulo César Gusmão assume no time nesta segunda-feira, 5, quando concede entrevista coletiva às 15 horas na Toca do Leão e já comanda a equipe no jogo desta terça-feira, 6, às 20h50 (horário de Salvador), contra o América-MG, no Barradão.

Em entervista, o técnico prega cautela e diz que o título da Série B ainda é possível. Confira:

O Vitória passa por um momento de turbulência. O que pretende fazer para findar essa situação?

Estou muito feliz com essa oportunidade, tinha esse sonho de assumir o Vitória. Não é preciso desespero. Estamos em terceiro, a cinco pontos do quinto. Precisamos manter a cautela e vencer para findar essa desconfiança. Temos condições e time para pensar no título da Série B, que não está descartado. Momentos ruins todos passam e vamos superá-los.

Você conhece o time e seus jogadores?

Claro. Estava treinando o Ceará. Não faz nem duas semanas que deixei o comando lá. Ou seja, acompanhava todas as equipes e o Vitória também. É um time qualificado, bons jogadores. Alguns conhecidos, o Nicácio, o Michel. Isso facilita o trabalho.

Assume o time na segunda(5) e na terça(6) já encara o América-MG. E aí, alguma mudança já em mente?

De postura, de cabeça. Não podemos ficar cabisbaixo, lamentando o mau momento. Precisamos fazer por onde. Na prática, jogando bem e vencendo dentro de campo. A base do time, irei manter. Sem mudanças que possam prejudicar o entrosamento. Seria arriscado demais.

