O Vitória foi um bom anfitrião para o Palmeiras neste domingo, 19, e deixou a equipe visitante voltar para casa com os três pontos, após vencer os donos da casa por 3 a 0 no Barradão, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>>Carpegiani lamenta falta de garra em derrota do Vitória

>> Veja a tabela de classificação

>> Confira os próximos jogos do Vitória

Thaís Seixas Na volta de Carpegiani, Vitória cai para o Palmeiras e se afunda no Z-4

A estreia do técnico Paulo César Carpegiani - que comanda a equipe pela terceira vez - desagradou a torcida, que não economizou nas vaias e começou a deixar o estádio já aos 20 minutos do segundo tempo, quando o placar já estava em 3 a 0.

Com o resultado, o Rubro-Negro baiano passa a ocupar a 17ª posição na tabela, sendo o primeiro time da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Rubro-Negro será quinta-feira, 23, diante do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Na volta de Carpegiani, Vitória cai para o Palmeiras e se afunda no Z-4 | Foto: Divulgação/ATarde

O jogo

O Palmeiras manteve o domínio da partida durante toda a partida, ao contrário dos donos da casa, que pouco chegaram ao gol adversário. Logo aos 10 minutos de jogo, Deyverson chutou forte de fora da área, sem chance de defesa do goleiro Ronaldo, e abriu o placar para o Palmeiras.

Ele mesmo voltou a marcar aos 28 minutos. Após Dudu cobrar escanteio para a equipe paulista, Deyverson subiu sozinho entre Ronaldo e Aderllan e cabeceou para balançar a rede e ampliar o placar.

O Palmeiras ainda desperdiçou três chances na mesma sequência. Após um chute de fora da área, o goleiro Ronaldo espalmou e ofereceu o rebote para a equipe visitante, que perdeu pelos menos outras duas tentativas.

De volta ao segundo tempo, o Palmeiras também não quis esperar muito para ampliar ainda mais o placar. Aod 10 minutos, Lucas Lima ajeitou para Dudu dentro da pequena área, e o atacante aproveitou a saída de Ronaldo para acertar o canto do gol.

adblock ativo