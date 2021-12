Na raça, Vitória larga no Nordestão com virada sobre América

Faltou técnica, mas sobrou raça. Assim o Vitória começou a sua jornada na Copa do Nordeste, na tarde deste domingo, 20, ao vencer o América-RN, de virada, por 2 a 1, no Estádio Nazarenão, na cidade potiguar de Goianinha.

Com o resultado, o Leão somou os seus primeiros três pontos na tabela de classificação e, embora tenha o mesmo número de saldo de gols que o Salgueiro, passou à liderança do Grupo C - no critério de desempate, o Vitória tem um gol marcado a mais do que o time pernambucano. O América-RN está em terceiro e o Asa está na lanterna.

Melhor jogador em campo, Marquinhos brilhou e conduziu o time baiano rumo ao seu primeiro triunfo no Nordestão: aos nove minutos do segundo tempo, aproveitou sobra e marcou o tento de empate; aos 41, cobrou o escanteio que resultou no gol da virada, assinalado por Marcelo Nicácio.

Antes, no primeiro tempo, o Leão começou o jogo apagado e viu o time da casa abrir o marcador logo aos oito minutos. Renatinho Potiguar aproveitou falha geral da defesa e balançou as redes de Deola. No segundo tempo, Caio Júnior tirou Arthur Maia e Léo e lançou mão de Lúcio Maranhão e de Dimas, respectivamente. A sua equipe, então, adiantou o posicionamento e, embora não tenha sido brilhante, se impôs sobre o time potiguar.

Na sequência do torneio regional, o rubro-negro fará duas partidas no Barradão: às 19h15 da próxima quarta-feira, 23, recebe o Salgueiro; no domingo, 26, pega o Asa, às 16h. Já o América-RN buscará a reabilitação contra o Asa, na quarta-feira, no interior de Alagoas. Depois, receberá o Salgueiro em Goianinha.

Leão descalibrado - Há que se dar um desconto por ter sido a primeira partida do Vitória na temporada, mas o futebol apresentado pela equipe armada pelo técnico Caio Júnior no primeiro tempo do jogo em Goianinha não esteve à altura da performance que se espera de um time que ascendeu recentemente à elite do futebol nacional.

Faltou ousadia. Com três volantes de origem em sua composição, o Vitória dependeu por durante todo o primeiro tempo de um meio campo sem brilho, e somente chegou à área do time mandante por intermédio dos lançamentos longos.

Foi exatamente numa jogada desta que, aos 41 minutos, o time baiano esteve mais perto do gol: Marquinhos recebeu lançamento na grande área, fintou um marcador e, com estilo, tentou encobrir Dida. Mas a bola puniu o futebol apagado e aceitou apenas se escorar no travessão, antes de saltar para a linha de fundo.

Muito antes, logo aos oito minutos, a defesa rubro-negra já havia se atrapalhado diante de uma cobrança de escanteio pelo lado direito e se mostrado incapaz de evitar o pior: gol de Renatinho. O lado esquerdo defensivo, onde o recém-contratado Fabrício assumiu improvisadamente a posição de lateral, se mostrou mais vulnerável, mas somente não serviu de duto para um placar maior em favor do América porque David Braz esteve mais seguro.

Virada na raça - No segundo tempo, Caio Júnior sacou Arthur Maia e Léo. Lúcio Maranhão e Dimas foram a campo. Apesar de ter perdido o seu principal jogador de armação, o Vitória adiantou todo o seu posicionamento e se impôs sobre o América.

Mineiro e Marquinhos ganharam mais liberdade para criar as jogadas e, como tinham Marcelo Nicácio e Lúcio Maranhão cumprindo a função de segurar lá atrás a defesa potiguar, conquistaram mais espaços. As investidas de ataque só não foram melhores porque os laterais se mostraram irregulares.

Mas o Leão passou mesmo a ganhar as bolas no meio campo e a forçar as jogadas verticais. Aos nove minutos, Dimas lançou Marcelo Nicácio pelo lado direito. O atacante invadiu em velocidade e cruzou rasteiro para Lúcio Maranhão, que perdeu disputa no carrinho. Na sobra, Marquinhos levou a bola à grande área com um toque e, de esquerda, a colocou na parte alta das redes de Dida. 1 a 1.

A melhor chegada do América aconteceu aos 21 minutos: em contra-ataque, Renatinho invadiu com velocidade pelo lado esquerdo da área rubro-negra e bateu forte, mas Deola salvou. Como quem valorizasse o empate, Caio Júnior ainda colocou Reniê em lugar de Fabrício. Mas o espírito dos seus comandados levou o Vitória além: Marquinhos cobrou escanteio na área, aos 41, e Marcelo Nicácio, de cabeça, colocou o Leão na frente do Grupo C do Nordestão. Raça rubro-negra.

