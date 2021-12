O Vitória conseguiu um excelente resultado na noite desta terça-feira, 27, ao arrancar um empate com o Coritiba em 1 a 1, no estádio Couto Pereira. A igualdade foi celebrada pelo Rubrio-Negro, pois o time da casa pressionou durante todo o jogo. Os comandados de Carlos Amadeu, que segue invicto no Leão, mostraram muita raça para garantir o pontinho precioso.

Alex Torres* e Redação Na raça, Vitória arranca empate contra o Coritiba no Couto Pereira

Com o resultado, o Leão fecha o primeiro turno com 20 pontos conquistados e aguarda o desfecho da rodada nesta quarta, 28, para firmar a sua posição na tabela de classificação. O próximo desafio do Rubro-Negro será na sexta, 30, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, no Barradão. O duelo é válido pela abertura do 2º turno, a 20ª rodada.

O jogo

A partida começou com o Vitória atuando com as linhas mais avançadas, dificultando a saída de bola do Coritiba. Ainda assim, o time da casa aproveitou as brechas deixadas pela defesa do Rubro-Negro e conseguiu criar diversas chances. Aos 10 minutos, Wellisol cruzou para a área, Van se atrapalhou no domínio e sobrou limpa para Rafinha que finalizou para fora.

Os lampejos do Leão na primeira etapa não eram o suficiente para assustar o Coxa, que, aos 24 minutos, chegou a balançar as redes. Após cobrança de escanteio, a bola tocou em Van e sobrou para Willian Matheus completar para o fundo das redes, mas a bandeirinha já havia assinalado impedimento.

Nesses momentos de rápida criação, o Vitória chegou próximo ao gol apenas uma vez na primeira etapa. Aos 36, Caicedo fez boa jogada pela direita e rolou para Chiquinho que dominou e bateu em cima da defesa do Coxa. A resposta logo em seguida. Três minutos depois, Alano cobrou falta próximo da linha lateral rente ao gol de Martin Rodríguez, mas o zagueiro Everton Sena desviou a trajetória da bola e enganou o arqueiro do Vitória. O juiz assinalou gol do meia do Coxa: 1 a 0.

Se o gol já não fosse ruim o suficiente, o goleiro do Leão ainda sofreu um corte profundo no joelho e precisou ser substituído por Ronaldo. Na tentativa de permanecer em campo, Martin ainda viu, aos 43, Matheus Sales colocar uma bola no travessão em lance onde ele não conseguiu nem sequer pular para defender. Assim, o torcedor Rubro-Negro foi para o intervalo preocupado.

Na segunda etapa, o nome de Ronaldo começou a brilhar logo de cara. Nos primeiros cinco minutos, duas defesas providenciais do goleiro do Vitória. Porém, aos 10 minutos, uma subida de Lucas Cândido seguida de uma finalização de fora da área parecia um presságio do que vinha pela frente. Dez minutos depois, em lance muito parecido, o volante Rubro-Negro realizou a mesma jogada mas, dessa vez, a bola desviou na defesa do Coxa e morreu no fundo das redes de Muralha.

Com o gol, a situação se inverteu. O Leão se fechou na defesa, enquanto o Coxa buscava lampejos para tentar fazer valer o fator casa. Aos 35 minutos, após bola cruzada na área, Nathan pegou a sobra e encheu o pé na direção da trave do Rubro-Negro. Amadeu ainda tentou deixar o time mais ofensivo, colocando o jovem atacante Eron, mas sua entrada em campo foi ofuscada pela falta de criação do setor de meio-campo. Assim, as duas equipes viram Pablo Ramon Pinheiro erguer os braços com o placar igual no Couto Pereira.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

