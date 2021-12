"Na nossa cabeça, a gente tem que vencer todas", afirma Rodrigo Andrade

Depois de três derrotas seguidas (Ceará, Botafogo e Internacional), perder ou empatar dentro de casa não é uma opção para o Vitória nesta sexta-feira, 5, diante do Santos, no Barradão, em Salvador, às 21h30. É o que garante o volante Rodrigo Andrade em entrevista coletiva nesta quarta, 3, na Toca do Leão.

"Na nossa cabeça aqui, a gente tem que vencer todas. Às vezes, infelizmente, não acontece o resultado, mas o que o professor Carpegiani colocar na nossa cabeça que, aqui dentro ou fora, a gente tem que vencer", comentou o volante.

O atleta esteve presente em oito das nove partidas comandadas pelo técnico Paulo César Carpegiani. Rodrigo ficou de fora do jogo contra o Botafogo para cumprir suspensão por cartão amarelo.

Desde a chega do treinador, o Vitória teve dois polos diferentes. O time melhorou de rendimento a partir da partida contra o Flamengo, quando, apesar da derrota, a atuação agradou. Depois, foram três triunfos, um empate e nenhum gol sofrido.

Mas a casa virou e o time caiu de rendimento assustadoramente. Perdeu para o Ceará em Fortaleza; foi derrotado dentro de casa pelo Botafogo em um jogo de 7 gols; e perdeu para o Internacional em Porto Alegre com erros críticos da arbitragem.

"É preocupante, mas acho que a cade de rendimento não teve. Nos jogamos de igual para igual, mas os caras fizeram gol", afirmou Rodrigo, que discorda do fato do time ter baixado de rendimento.

Após as três derrotas consecutivas, o Leão entrou na zona de rebaixamento. É o primeiro do Z-4 com 29 pontos, apenas um ponto do porteiro Vasco da Gama.

"Eu acho que ta muito perto da gente sair, para chegar no décimo não falta muito ponto. Isso aí, é ter calma, torcida vir apoiar, por que sem eles nós não somos nada, e ai nós vamos sair disso. É só um momento mesmo", comentou.

Na partida do primeiro turno, o Vitória foi humilhado pelo Santos por 5 a 2 na Vila Belmiro. "Isso é um incentivo a mais para a gente. Entrar com sangue nos olhos, e se Deus quiser, vamos conseguir a Vitória e vamos mudar isso ai", apontou.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo