Na luta contra a degola, Leão recebe o São Paulo

Um confronto que já está virando um clássico do Barradão no Campeonato Brasileiro e que, neste ano, completa 20 anos de história no estádio. Esta é a partida entre Vitória e São Paulo, que duelam neste domingo, 25, a partir das 16h, pela 27ª rodada da Série A de 2016.



A partida inicial traz belas lembranças aos donos da casa. No dia 26 de outubro de 1996, o Rubro-Negro baiano aplicou 2 a 0 no Tricolor paulista. O lateral esquerdo Rubem e o centroavante Agnaldo 'Capacete' marcaram.



Contudo, as duas décadas desta trajetória mostram que o Vitória terá hoje um adversário de peso. O São Paulo é o time que mais impôs derrotas ao Leão dentro de seu estádio na história do Brasileirão.



E o mais interessante: o confronto está igual sem que, curiosamente, jamais tenha registrado um empate. São seis triunfos para cada lado.



Pela Copa do Brasil, houve mais duas partidas no Barradão. Resultado: uma vitória baiana e outra paulista.



O tira-teima desta tarde valerá ainda como duelo direto na luta contra o rebaixamento. Nenhuma das duas equipes está no grupo das quatro piores do campeonato, que cairão à Série B ao final do ano.



O risco, contudo, se faz presente. O São Paulo possui 34 pontos. O Vitória, 29. Já o Figueirense, 17º colocado e primeiro time dentro da zona da degola, tem 28.



"Vai ser um jogo bonito no Barradão. O São Paulo é um adversário que joga e deixa jogar. Será um confronto aberto, mas, em casa, com o campeonato se afunilando e nós precisando do resultado, temos a obrigação de vencer", declarou Argel Fucks, técnico do Vitória.



Jejum



Ter pela frente o clube que, na história do Brasileiro, mais o venceu no Barradão aumenta a pressão sobre o Vitória, que não ganha em seu estádio desde 29 de junho, quando bateu o Sport por 3 a 2. Desde então, acumula dois empates e três derrotas (houve uma quarta derrota, mas pela Copa do Brasil, diante do Cruzeiro). No período, o Leão mandou três partidas (uma pela Sul-Americana) em outros estádios (duas na Fonte Nova e uma no Joia da Princesa, em Feira de Santana), e venceu todas.



O goleiro Fernando Miguel pede um voto de confiança à torcida e explica: "Anteriormente, nós vínhamos jogando sempre duas vezes por semana, o que não nos dava tempo para trabalhar melhor o time nos treinos. Agora, tivemos uma semana inteira para treinar e corrigir os erros. Contra o São Paulo, teremos um time mais preparado e que terá uma entrega em campo ainda maior".



Argel completa: "tabu acaba quando o jogo começa. O Vitória está evoluindo. Nas últimas duas partidas [triunfo sobre o Internacional em Porto Alegre por 1 a 0 e derrota no Barradão para o Botafogo pelo mesmo placar], só sofreu um gol. Não vencia fora de casa desde meados de junho, quando ganhou do Grêmio [2 a 1], mas , há 10 dias, venceu o Inter. Contra o Botafogo, criamos 18 chances de gol, mas finalizamos mal. Ao longo da semana, treinamos para corrigir essa deficiência. Contra o São Paulo, veremos um Vitória ainda melhor em campo".

