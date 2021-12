Na lista de prioridades, Pedro Ken está perto da renovação

O discurso em uníssono da diretoria do Vitória é que a prioridade para 2016 é renovar o contrato do grupo bem sucedido neste ano ao levar o clube de volta para a Série A. O técnico do time, Vagner Mancini, assinou a renovação na sexta-feira e se mostrou afinado com o discurso.

"O primeiro objetivo era renovar com Mancini. Agora vamos concentrar forças em renovar com os jogadores", comentou o presidente Raimundo Viana, que informou um dos nomes que estão entre as prioridades.

"Pedro Ken é um jogador que já nos deu muito resultado desde sua primeira passagem no Vitória, em 2012. A negociação com ele está caminhando". O meia, que foi o capitão rubro-negro em 2015, deve assinar o novo contrato nos próximos dias.

Vagner Mancini também já solicitou a renovação de boa parte do elenco atual, incluindo o meia Jorge Wagner, o zagueiro Guilherme Mattis e o centroavante Élton.

adblock ativo