Na liderança, Vitória acerta prêmio por título da Série B

Cansados, porém felizes. Era esse o semblante dos jogadores na reapresentação do Vitória após o empate com o vice-líder Criciúma. Além de garantirem que a alegria é pela boa fase e a liderança isolada, a turma não esconde que há outros motivos para os risos. Na última quarta-feira, 5, foi acertada a premiação em caso de conquista da Segundona-2012.

A conversa com a diretoria durou quase duas horas e, pela cara de felicidade da turma, o título terá ainda mais incentivo. "É um coisa normal, que todo clube tem. A gente ficou de acertar isso no inicio do segundo turno e só agora teve tempo. Não foi cobrança nem nada, mas a gente foi discutir tranquilidade. Uma coisa que é boa para o clube e boa para a gente também", garantiu Pedro Ken, esquivando-se quanto a valores. "Querem um pouco também, é?", brincou.

E brincadeira foi a palavra de ordem. Uelliton e Michel resolveram fazer o papel de repórteres e entrevistaram o colega Ken. Na pauta, o novo jogador da base rubro-negra, o sul-coreano Wonbum Lee, mais conhecido como Dunga. "Você não tem vergonha de trazer seu filho para o Vitória e não dizer a ninguém, Ken?", perguntou Michel, deixando o japa confuso.

"Que eu saiba ainda não tenho filho nenhum na rua. Você (Michel) e Uelliton não devem ter dormido bem hoje. Não param de perturbar. Dê o microfone aos jornalistas...", decretou o camisa 8 do Leão, enquanto Uelliton insistia no assunto. "Depois de ser o maestro do time, se acha no direito de trazer a família pra cá (risos)".

Wonbum Lee foi um dos destaques na Taça BH de futebol júnior defendendo o Itaúna, de Minas Gerais. Acabou ganhando a chance de fazer testes no rubro-negro.

Cansados - Apesar de toda alegria, a turma também não escondeu a exaustão. Visivelmente cansado no segundo tempo do duelo com o Tigre, Pedro Ken assegura que joga contra o Ipatinga, sábado, mas não esconde sentir a sequência de jogos.

"Não tem como não sentir. Nos últimos jogos a gente tem saído atrás do placar e teve que correr para recuperar. Isso cansa ainda mais. O campo do Barradão também é muito pesado, mas é uma coisa que a gente tem que se acostumar e estou procurando descansar bastante nos intervalos dos jogos para entrar bem no campo", garantiu.

