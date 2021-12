Na sua estreia pela Copa do Nordeste 2020, o Vitória empatou em 0 a 0 com o Fortaleza no Barradão. A equipe comandada pelo técnico Geninho fez uma partida equilibrada com o Leão do Pici, que está na Série A do Campeonato Brasileiro. O próximo confronto do Rubro-Negro pelo Nordestão é contra o Sport no próximo sábado, 1°, às 16h, em Recife.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Copa do Nordeste 2020

Rafael Teles e Daniel Genonadio* Na estreia em casa, Vitória não sai do zero com o Fortaleza

O jogo

O Vitória entrou ligado na partida e teve uma boa chance já no primeiro minuto. Gérson Magrão pressionou a saída do time visitante e ao fazer o desarme a bola sobrou para Júnior Viçosa. O atacante tinha campo aberto até o goleiro adversário, foi apressado e chutou ainda de fora da área, o que facilitou a vida de Felipe Alves.

A emoção então deu espaço ao estudo dentro de campo. O Fortaleza tentava sair com a bola trabalhada, e não mostrava incomodo em incluir o goleiro Felipe Alves nessa tentativa de construção de jogada. Do outro lado, encontrou um Vitória bem postado, que avançava a marcação pouco a pouco para limitar os espaços do Tricolor.

Quando a bola era do time de vermelho e preto, a tentativa de chegar ao ataque acontecia mais na base da ligação direta para os pontas Alisson Farias e Léo Ceará, que não estavam levando a melhor diante dos marcadores.

Alisson Farias, por sinal, era a válvula de escape do Leão. Mesmo sem levar a melhor na maioria dos dribles tentados, o camisa dez era importante ao ‘chamar faltas’ na lateral do campo. Aos 36 da primeira etapa ele até conseguiu passar pelo marcador, chegou a entrou na área, mas ficou sem ângulo e chutou mal.

Faltou ao estreante tentar conversar mais com Júnior Viçosa, que foi pouco acionado no jogo deste sábado. O camisa nove serviu mais para marcar a saída de bola do goleiro Felipe Alves e em uma oportunidade esteve perto de ‘cometer o crime’.

Na estreia em casa, Vitória não sai do zero com o Fortaleza | Foto: Divulgação/ATarde

Segundo tempo

Os times voltaram para o segundo tempo com as mesmas peças, mas com ideias e posturas diferentes. O Vitória passou a ter mais apreço pela bola e tentou ficar mais tempo com a posse.

O que não mudou em relação a primeira etapa é que o gol ainda parecia distante. Quando as chances enfim aconteceram, Felipe Alves apareceu para frear o ataque do Vitória em dois lances. Aos quinze minutos Thiago Carleto cobrou falta, o goleiro fez a primeira defesa e no rebote se esticou todo para salvar o chute de Maurício Ramos, que parecia ter o gol aberto. Depois, na cobrança de escanteio, foi seguro mais uma vez ao defender boa cabeça de Léo Ceará.

A resposta do Fortaleza veio cinco minutos depois. Romarinho ganhou de João Victor pelo lado esquerdo e cruzou para Éderson, que chutou muito perto da trave esquerda de Martín, já batido no lance.

Depois o jogo voltou a ficar amarrado, e só esquentou com uma finalização de Gerson Magrão, e a lesão de Martín. O goleiro precisou deixar a o campo e foi substituído por Ronaldo, que nem trabalhou no tempo em que esteve em campo.

adblock ativo