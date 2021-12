Na estreia de Loss, Vitória empata com Atlético-GO e soma primeiro ponto fora

Na estreia de Osmar Loss como treinador do Vitória, o Leão chegou a sair na frente, mas cedeu o empate e não passou do 1 a 1 com o Atlético-GO, em Goiânia, pela quinta rodada da Série B do Brasileiro, na tarde deste domingo, 26. O gol do time baiano no jogo foi marcado por Eventon Sena.

Mesmo com o ponto somado fora de casa, o resultado mantém o Vitória na zona de rebaixamento. O time, inclusive, perdeu uma posição e terminou a rodada em 18º. O próximo compromisso é na sexta-feira, 31, contra o Bragantino, no Barradão.

Saiu na frente

A primeira chegada do Vitória no campo de ataque foi aos seis minutos. Felipe Garcia fez jogada de ultrapassagem pelo lado direito e chutou travado por Jarro Pedroso. O placar do jogo foi aberto justamente na cobrança desse escanteio.

Nickson jogou na área e Everton Sena subiu mais alto que todo mundo para cabecear. Nem o goleiro Kozlinski, que saiu mal, alcançou o defensor rubro-negro, e a bola só parou no fundo das redes. Mais uma vez o Leão saia na frente em uma partida fora de casa.

As tentativas de reação do Dragão no primeiro tempo eram sempre pelos lados do campo, onde encontravam fragilidade nos espaços defendidos por Dudu Vieira, improvisado, e Capa, ainda sem mostrar a que veio. Quando tentava construir por dentro, os mandantes esbarravam na trinca de volantes formada por Léo Gomes, Marciel e Gabriel Bispo.

Em um desses ataques pelos lados, aos 31 minutos, o Atlético-GO até chegou a balançar as redes de Ronaldo, mas a jogada foi invalidada porque Mike usou o braço para ajeitar a bola antes de finalizar.

Na reta final do primeiro tempo a pressão dos mandantes aumentou e o repertório de ataque também. Aos 41 minutos, Matheuzinho arriscou de fora da área e obrigou Ronaldo a fazer boa defesa. No lance seguinte, o Vitória respondeu na mesma moeda, dos pés de Nickson, mas a bola subiu demais.

Permitiu o empate

O segundo tempo não começou bem para o Rubro-Negro baiano. Logo aos quatro minutos Jarro Pedroso invadiu a área e foi derrubado por Ramon. Pênalti para o Atlético. Na cobrança, Mike esbanjou categoria para deslocar Ramon e empatar o jogo.

Se por um lado os três volantes passavam segurança defensiva, por outro o time sofria na hora de construir jogadas. Nickson não conseguia organizar a equipe ofensivamente. Felipe Garcia, enquanto esteve em campo no primeiro tempo, e Ítalo, que entrou ao longo da primeira etapa, também não colaboravam.

Assim, a solução encontrada pelo Rubro-Negro era forçar tentativas de ligação direta para Neto Baiano. O problema é que o camisa nove não conseguia ganhar nenhuma disputa pela redonda, e a bola terminava sempre na posse dos mandantes.

O Rubro-Negro goiano, esse sim conseguia atacar. E a medida que o tempo passava, chegava com mais perigo ao gol defendido por Ronaldo. O arqueiro do Vitória precisou fazer pelo menos três intervenções para evitar a virada em Goiânia.

Aos 36 minutos do segundo tempo, em uma das raras tramas ofensivas, Marciel invadiu a área, deixou dois marcadores para trás e chutou de perna direita, que não é a boa, para fora do o gol. Nesse momento o Leão já tinha Ruy no lugar de Léo Gomes, troca que deixou o time mais ofensivo.

Nos últimos dez minutos o Vitória ainda teve um jogador a mais, porque Matheusinho foi expulso após entrada dura. Nickson e Marcial voltaram a levar perigo em finalizações de fora da área, mas o segundo gol não veio e o jogo terminou menos empatado em 1 a 1.

