Na despedida do Barradão, Vitória enfrenta América-RN

A meta do Vitória na Copa do Nordeste é clara: conquistar o título. Com a base do time que fez bonito no Brasileirão do ano passado e uma folha salarial de pouco mais de R$ 2 milhões, o Leão espera abocanhar o sexto troféu da competição regional.

O primeiro passo será dado neste domingo, 19, às 18h30, diante do América de Natal, no Barradão. A partida também será em clima de despedida, já que o campo vai receber uma nova drenagem - o Vitória jogará em Pituaçu. O serviço será bancado pela Fifa, que utilizará a praça esportiva como centro de treinamento na Copa do Mundo, entre junho e julho.

É hora de os torcedores se despedirem temporariamente do seu santuário e apoiar o time de Ney Franco no pontapé inicial. "Com nossa união e a ajuda deles [torcedores], vamos longe", disse o atacante Marquinhos.

No ano passado, o rubro-negro caiu na segunda fase do Nordestão, em casa, após uma goleada de 4 a 1 sofrida para o Ceará. "Nós queremos apagar a imagem ruim e trazer as coisas boas da temporada que passou", falou Marquinhos, se referindo, principalmente, ao quinto lugar na Série A.

O Vitória é o maior vencedor da Copa do Nordeste. Ficou com o título em 1976, 97, 99, 2003 e 2010. O principal trunfo do Leão é ter mantido oito dos 11 titulares do segundo turno do Brasileiro: Wilson, Ayrton, Juan, Marcelo, Cáceres, Escudero, Marquinhos e Dinei.

