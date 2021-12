O último jogo do Vitória em Salvador antes da Copa do Mundo não vai ser esquecido pelo torcedor rubro-negro. A equipe baiana perdeu de 1 a 0 para o Palmeiras, neste domingo, 18, em Pituaçu, e caiu para 14ª posição no Brasileirão com 5 pontos. Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 9 pontos e está em 6º.

Na próxima rodada, quinta-feira, 22, o Vitória recebe o Atlético-MG às 21h, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Já o Palmeiras enfrenta em casa o Figueirense, também na quinta, às 19h30.

<GALERIA ID=19191/>

Domínio rubro-negro

Apesar do domínio no primeiro tempo, o Vitória não assustou o goleiro Fábio, do Palmeiras. A equipe abusava dos lances pelas laterais e cruzamentos, mas só assustou uma vez na qual Marquinhos se antecipou ao zagueiro e tocou na bola, quase abrindo o marcador aos 31 minutos.

O goleiro Wilson, que era apenas um espectador de luxo da partida, quase entrega o ouro para a equipe paulista. Após receber o recuo de bola, ele chutou em cima de Henrique, do Palmeiras, e a bola voltou, para sorte do goleiro, para a linha de fundo.

Bruno Porciuncula Na despedida de Salvador, Vitória perde para o Palmeiras

Gol desorganiza o Vitória

O Palmeiras se deu bem logo aos 4 minutos da etapa final. Mendieta cobrou escanteio, Alemão afastou o perigo e a bola sobrou para Marquinhos Gabriel, ex-Bahia, que chutou, a bola resvalou na zaga do rubro-negro e enganou Wilson, indo para o fundo da rede.

O gol do clube paulista fez o Vitória crescer em campo, indo todo para o ataque. Aos dez minutos, o rubro-negro quase empata: Caio recebeu a bola na entrada da área, driblou o zagueiro e bateu no ângulo de Fábio, que espalmou para escanteio, salvando o Palmeiras.

Essa foi a única chance clara do Vitória, que tentava o ataque de forma desorganizada e teve chances de empatar com Nino Paraíba, Léo Costa e Marquinhos, mas o goleiro do Palmeiras impediu os gols. A equipe paulista, vencendo, começou a tocar a bola com mais calma, segurando o resultado até o final.

