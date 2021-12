'Multicampeão', João Burse está atrás de mais um título com a base do Leão

Apesar da "pouca idade", o técnico João Burse tem uma vasta experiência no futebol. Com 36 anos, o treinador já acumula passagens pelo Mogi Mirim, Palmeiras e Vitória, ganhando títulos e deixando sua marca por onde esteve. Neste ano, João comanda o Leão da Barra na disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes Sub-23 nesta quinta-feira, 18.

"A geração que foi campeã da Copa do Brasil Sub-17 em 2015 ainda está comigo. E a gente consegue, com a experiência de um título nacional, ter enfrentado durante a jornada várias equipes do cenário futebol nacional", comentou ele.

Burse tem, praticamente, o mesmo elenco do título da Copa do Brasil disputando o campeonato. Joias como Cedric, Padilha, Hebert, Farinha e Ruan Potó estão à disposição do técnico, além do atual artilheiro do Sub-23 e um dos do Sub-20, Eron.

Partida hoje

Nesta quinta, a equipe Sub-23 enfrentará o São Paulo, na capital paulista, às 15h, no estádio Marcelo Portugal, em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo. Ambas as equipes já estão classificadas para a semifinal da competição e disputam o primeiro e segundo do lugar do grupo.

"As expectativas são as melhores possíveis. Queremos terminar em primeiro para pegar o segundo colocado do outro grupo. Então, vamos muito focados e determinados para esse jogo. Seremos competitivos e vamos buscar a vitória", comentou.

Nesta decisão, o Vitória não irá jogar com sua equipe principal. Alguns jogadores foram poupados, por terem dois cartões amarelos, e outros foram cedidos para a equipe Sub-20, que disputa a final do Campeonato Brasileiro às 21h30 desta quinta.

"Os que desceram para o Sub-20 são atletas que têm cartões, como é o caso do Matheus, Potó e Hebert. Outros atletas, também com cartões, como o caso do Jhermerson, Todynho, Léo Xavier, estarão no banco e não vão ser titulares", disse.

Na semifinal

Na chave adversária, o Internacional de Porto Alegre terminou a segunda fase em primeiro lugar, com 10 pontos. A segunda colocação ficou com o Coritiba, que ganhou da Chapecoense por 3 a 1 e deixou o Santos e a própria Chape para trás.

Então, caso o Leão ganhe, enfrentará o Coritiba, mas se o São Paulo garantir o primeiro lugar, a semi será contra o Inter. Na primeira fase, o Vitória ganhou do time Paranaense fora de casa e empatou com os gaúchos no Beira Rio.

"Foram jogos difíceis (na primeira fase). Por isso, não tenho preferência (com quem vamos jogar). São estilos diferentes, e a gente vai estar focado e concentrado. Qualquer um deles que vier, nós estaremos preparados", finalizou.

Trajetória

Após a demissão de Vagner Mancini, ex-técnico do profissional, João Burse assumiu a equipe interinamente. Comandou dois jogos: um empate contra o Cruzeiro e uma derrota por goleada de 4 a 0 para o grêmio. Burse garante que não está pensando no amanhã, caso surja mais uma chance no time principal.

"Eu sempre trabalhei não pensando muito no futuro, é fazer um trabalho bem feito em todas as equipes que passei. E aqui não está sendo diferente. Minha segunda passagem aqui, e graças a Deus, bem vitoriosa. É com calma e ganhando experiência todo dia. Se no futuro surgir oportunidade, vamos estar preparados para poder aproveitá-la".

O paulista também levou o Mogi às oitavas de final da Copa São Paulo Sub-20. Na primeira passagem pelo rubro-negro baiano, o técnico foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 em 2015 e do Campeonato Baiano. Já no Palmeiras, em 2015, Burse foi Campeão Paulista Sub-20. De volta ao Vitória, Burse já foi Campeão da Copa do Nordeste pelo Sub-20 e garantiu vaga na semifinal do Brasileirão Sub-23.

