Mulheres não pagarão ingresso no jogo Vitória x Nacional

Em homenagem ao 'Outubro Rosa', campanha que busca conscientizar a população contra o câncer de mama, as mulheres que forem ao Barradão para assistir ao jogo decisivo entre Vitória x Atlético Nacional (COL), nesta quinta-feira, 16, às 19h15, não pagarão ingressos.

"Essa é uma forma de homenagear as mulheres rubro-negras e celebrar o Outubro Rosa, um movimento importante no combate ao câncer de mama", disse o presidente do clube Carlos Falcão, em nota no site oficial.

Na partida de ida, o Leão empatou por 2 a 2 com o Nacional, na Colômbia, e para se classificar às quartas de final, precisa vencer o jogo de volta por qualquer placar. Se o resultado se repetir, a partida será decidida nos pênaltis. Para o duelo, o rubro-negro vai estrear o seu novo uniforme.

