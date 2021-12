Mudanças são inevitáveis no elenco rubro-negro

Após três rodadas com a liderança escorrendo pelos dedos, uma mudança na estrutura da equipe do Vitória deve acontecer para acabar com o jejum na Série B, algo inédito na competição. Para a próximo partida, fora de casa, contra o Ceará, às 16h30 de sábado, o próprio técnico Vagner Mancini admitiu a possibilidade de alterações.

As principais mudanças deverão ocorrer no meio-campo. O volante prata da casa Flávio, contestado nos últimos dois empates no Barradão, contra Macaé e América-MG, parece ter perdido moral e, provavelmente, cederá seu lugar para outro atleta.

Nas duas partidas citadas, o Vitória melhorou com a entrada do atacante Rogério no lugar de Flávio. Apesar de reserva, o atleta já fez quatro gols na Segundona, um a menos que o centroavante titular Elton. Rogério também tem uma assistência, mesmo número de Flávio, que ainda não tem gol nesta Segundona.

Porém, uma mudança como esta também terá influência direta na formação tática. Assim, o Leão ficaria mais ofensivo, mas perderia no aspecto marcação, se expondo muito na casa do adversário.

Também existe a chance de Amaral entrar no lugar de Flávio ou Marcelo Mattos, que não convenceu nas duas partidas que fez com a camisa rubro-negra. No treino desta segunda-feira, 3, Mancini não deu pistas sobre as mudanças. Apesar do treino ter sido tático, o treinador misturou o time titular e o reserva. Porém, ele acredita que os adversários já sabem o que esperar do Leão e a hora de mudar de filosofia pode ter chegado.

"As outras equipes estão nos estudando. O Vitória acabou chamando atenção pelo que vinha fazendo no Barradão. Enfrentamos o terceiro colocado (América), que jogou fechado no nosso erro. Não vamos ter nenhuma facilidade ao jogar aqui, tampouco lá fora", constatou o comandante.

Retornos

O volante José Wellison, parado desde fevereiro após lesão grave de joelho, voltou aos treinos nesta segunda. Quem também saiu do departamento médico foi o polivalente Luiz Gustavo. Desde 22 de maio, o atleta não joga devido a uma lesão muscular. Realizou somente três partidas pela Série B. Ele precisa, agora, aprimorar a parte física para ficar à disposição novamente.

O goleiro Fernando Miguel, que havia se machucado, fez trabalhos leves e ainda não tem seu retorno confirmado.

