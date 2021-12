Motivado por Mancini, Vitória busca reação diante do Cruzeiro

De um lado, uma equipe embalada com a classificação suada para as quartas de final da Copa do Brasil. Do outro, um time motivado para se livrar de uma crise política e da vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro e Vitória vivem momentos muito distintos na temporada, e por isso a partida deste domingo, 30, às 19h, no Mineirão, pode se tornar um divisor de águas para o Rubro-Negro.

Se conseguir um bom resultado, O Vitória pode ensaiar uma reação no Brasileiro e começar a reconquistar a torcida. E, politicamente, poderia ser um sinal de que as medidas tomadas pelo presidente em exercício, Agenor Gordilho, surtiram efeito.

Essa vai ser a primeira partida do Vitória sob o comando de Vagner Mancini, que chegou à Toca do Leão com a responsabilidade de livrar o time do rebaixamento.

Velho conhecido da torcida e de parte do elenco, a expectativa é que sua chegada sirva como motivação para uma reação dos jogadores.

Como demonstrou nos treinamentos durante a semana, Mancini deve fazer mudanças no time principal em relação ao que vinha começando as partidas nos últimos jogos.

Buscando reforçar a marcação – já que está sem o capitão, o volante Willian Farias, ainda se recuperando de lesão no joelho – o treinador vai avançar o zagueiro Ramon.

“A opção pelo Ramon é porque eu vi alguém que se assemelha à característica do Willian Farias, que é o lider do grupo. E eu não posso abrir mão da marcação. Todo mundo diz que eu tenho times ofensivos, e os meus times aqui no Vitória comprovam isso, mas me preocupo muito com a marcação neste momento”, justificou o treinador.

Outras mudanças não estão descartadas, até porque Mancini disse que o emocional conta bastante para cada jogo.

“É importante saber quem está bem emocionalmente para entrar em campo. Estou mais focado em ver o que o atleta pode render em campo do que repetir formação. Ainda vou dar uma mexida pra ter certeza que será o time melhor contra o Cruzeiro, o que não quer dizer que será o time que vai jogar contra o Ponte Preta, contra o Flamengo...”, disse.

Cruzeiro desfalcado?

Da parte da Raposa, o técnico Mano Menezes não definiu se vai ou não poupar os titulares que atuaram contra o Palmeiras. O que disse foi que precisa “manter o time motivado” e lembrou que a posição das equipes – o Cruzeiro está na 9ª colocação – não são determinantes para ganhar jogo.

“Estamos vindo de uma derrota para o Avaí. E o Avaí vinha de uma vitória em Porto Alegre sobre o Grêmio. O Vitória acaba de trocar o técnico. Tem a motivação natural da troca e as consequências disso. Independentemente do Vitória, o Cruzeiro tem que fazer um grande jogo para vencer”, lembrou.

Cruzeiro x Vitória - 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 19h

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

Assistentes: Helcio Araujo Neves e José Ricardo Guimarães Coimbra (trio do Pará)

Cruzeiro - Fábio, Lucas Romero, Murilo, Léo e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Robinho e T. Neves (Arrascaeta); Rafael Sóbis e Sassá. Técnico: Mano Menezes

Vitória - Caíque, Caíque Sá, Kanu, Wallace e Juninho; Ramon, Fillipe Soutto, Yago e David; Neilton e Santiago Tréllez. Técnico: Vagner Mancini.

adblock ativo