Mistério segue no último treino do Vitória em Goiás

O técnico do Vitória, Alexandre Gallo, fez nesta sexta-feira, 7, o último treino antes da partida contra o Atlético-GO, no CT da Serrinha, já em Goiás.

O grupo fez um trabalho técnico, com chutes a gol, e um rachão – que contou com a participação de Petkovic. O time titular só será revelado neste sábado, 8, momentos antes do jogo.

A equipe do Vitória espera um jogo equilibrado – o próprio capitão Willian Farias considera a partida um “desafio”. “O desempenho que a equipe teve no clássico [Ba-Vi] deixou o grupo muito motivado e confiante para a sequência da Série A. Vai ser uma partida equilibrada, mas temos que impor nosso ritmo e buscar os três pontos”, falou o capitão.

Para a partida, Gallo terá que fazer duas mudanças na equipe que empatou com o Bahia. Geferson, suspenso, dá lugar a Thallyson.

No ataque, o substituto de Kieza deve ser David. Assim como Gallo, o técnico do Atlétco-GO, Doriva, optou por fechar os treinos e não adiantar a escalação do time titular do Dragão.

adblock ativo