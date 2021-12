Missa celebra 115 anos de fundação do Vitória

Conselheiros e torcedores do Vitória participaram na manhã desta terça-feira, 13, às 8h, de uma missa solene na Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, na região da Cidade Baixa, para comemorar os 115 anos de fundação do Esporte Clube Vitória.

E não para por aí. A celebração prosseguirá à noite, por volta das 19h30, no Estádio Barradão, onde o clube fará lançamentos das camisas do novo fornecedor. Após a apresentação do novo uniforme, será oferecido um coquetel aos convidados que estarão na área interna do estádio.

Segundo o diretor do marketing do clube, Adilson Batista, o uniforme número 1 estreia no domingo, 18, na partida entre o Vitória e Palmeiras, em Pituaçu. As vendas ao público começarão a partir do dia 25 deste mês, em todas as lojas. A camisa oficial do Leão custará R$ 209,90.

