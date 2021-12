Michel se recupera e pode jogar contra o Feirense

Depois de ter deixado o jogo contra o Juazeiro no final do primeiro tempo com dores na canela direita, o volante Michel amanheceu melhor nesta segunda-feira, 25, e já não preocupa os médicos do Vitória.

Recuperado, o jogador deverá estar em campo no jogo do próximo domingo, 31, contra o Feirense, no Barradão, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Baiano.

Nesta segunda, um dia depois de o Vitória ter vencido o Juazeiro debaixo de um sol escaldante, Michel e os demais jogadores do Leão permaneceram no norte do Estado e participaram de um treino regenerativo na piscina do hotel em que a delegação estava hospedada.

O elenco rubro-negro já chegou em Salvador, mas foi liberado. Os jogadores se reapresentam somente às 15h30 desta terça-feira, 26, quando Caio Júnior começará a preparar o time para o jogo contra o Feirense.

Contra a Águia do Sertão, o treinador do Leão já deverá ter à sua disposição o zagueiro Victor Ramos, que se recupera de lesão muscular e, segundo os médicos do clube, deve voltar a treinar nesta semana.

adblock ativo