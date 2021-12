Michel rebate declaração de Feijão: "foi infeliz"

Um dos jogadores mais experientes do Vitória, o volante Michel fomentar a polêmica que envolve o clima pré-Ba-Vi, marcado para esta quarta-feira na Arena Fonte Nova, durante entrevista coletiva concedida na Toca do Leão nesta terça-feira, 8.

O atleta rubro-nego foi questionado sobre as declarações de Feijão, volante do Bahia, que disse odiar o time rubro-negro. Michel disse que o jovem deve ter cuidado com o que diz, principalmente para não incitar a raiva no torcedor e evitar que a rivalidade saia das quatro linhas.

"Foi uma declaração infeliz. Se o torcedor levar para as ruas, ele vai ver o que vai dar. Se ele estiver andando com a família e o torcedor tomar aquilo no coração, pode complicar pro lado dele", disse Michel.

Cria da base do Bahia, Feijão mostrou claramente ser torcedor tricolor. E o volante rubro-negro disse que, mesmo ele tendo um time de coração, deve respeitar quem trabalha na outra equipe.

"A gente já vive em um mundo muito violento. Se ele torce para o Bahia, é uma opção dele. Mas ele tem que respeitar quem está aqui do outro lado. É um jogador novo, um grande jogador, mas tem que ter cuidado com o que se fala hoje em dia", salientou o volante do Leão.

Michel ainda salientou que a fala como a de Feijão pode motivar os atletas. Ele citou a goleada que o Vitória aplicou por 7 a 3 na final do Baianão e disse que todos os clássicos têm esse tipo de provocação e que o volante do Bahia pode se dar mal em uma jogada mais violenta.

"A minha motivação será a mesma, independente se o Feijão falou isso ou aquilo. Cada um tem sua opinião. Se ele tem ódio do Vitória, tem que guardar para ele, não expor na mídia. De repente, por causa de uma declaração dessa, dentro de campo pode virar uma guerra e se tiver alguma jogada violenta alguém pode querer quebrar a perna do Feijão por ter falado isso", completou.

Michel retorna ao time depois de quatro jogos no estaleiro por causa de uma contusão. O duelo pode reduzir a diferença do Vitória para o G-4 (hoje de quatro pontos) e, de quebra, manter o tabu de dois anos sem perder para o rival.

"Os números não contam muito. São dois anos que eles não ganham da gente, mas é um outro jogo. Estatística serve para torcedor. Voltar em um clássico é importante e temos que focar na partida, jogar bem e vencer", finalizou.

adblock ativo