Michel não sabe se comemoraria gol contra seu ex-clube

De 2007 a 2012, Michel foi o principal ídolo do Ceará. Daquele tipo de atleta 'intocável' para o torcedor alvinegro. Porém, a situação agora é diferente. De herói, o volante rubro-negro será o vilão, dedo-duro e rival dos cearenses. Tarefa árdua que Michel vai enfrentar na próxima sexta, diante do seu ex-clube Ceará.

No último final de semana, Michel aproveitou a folga de sábado e domingo para dar um pulo em Fortaleza. Ao pisar na capital cearense, percebeu como seria a recepção no Ceará. "Eu fui lá resolver algumas coisas, mas tinha receio se seria vaiado ou aplaudido pelo torcedor. Meus amigos disseram que iriam me xingar os 90 minutos. Se os amigos vão fazer isso, imagine o restante da torcida", brincou Michel, que teve uma solicitação dos camaradas. "Eles pediram para eu dizer que estou machucado e evitar jogar contra o Ceará...", completou.

Mas além de não aliviar para seu ex-clube, Michel ainda serviu de espião para seu treinador. "Conheço todo mundo lá. Do servente ao treinador. Sei os pontos fortes e fracos daquele ótimo elenco. Tenho que ajudar meu time atual, né? Dei as informações necessárias para Carpegiani", confessou.

Sobre o Ceará, Michel conhece realmente tudo, incluindo a campanha do adversário do Leão. Ele sabe que o Ceará vem de três triunfos seguidos, dois fora de casa. Sabe também quem joga, quem não joga... "Realmente sei muita coisa. Eu fui ídolo lá, né? Vanderson atua no Paysandu, mas garanto que também sabe tudo que acontece no Vitória. Pegamos um carinho especial pelo clube, é normal. Mas digo que não é apenas isso. Eu procuro saber tudo sobre meu futuro adversário. Não espero nosso treinador dar as informações. Nem todo jogador fica o tempo todo vendo novela...", disse Michel.

Apenas um receio - Michel só embolou a língua ao ser perguntado se iria comemorar algum gol contra o Ceará. "Eu nem sou muito de fazer gol. Até fazia muito lá no Ceará, mas aqui o esquema é outro, jogo mais fechado, pois temos bons jogadores ofensivos", disse, sem responder a pergunta. Depois de muita insistência, riu e respondeu meio tímido. "Rapaz, se fizer vocês vão ver na sexta. O que não quero é desrespeitar a torcida do Ceará e meus colegas. Mas não vejo problema em comemorar. Gol é gol", finalizou.

