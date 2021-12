Michel garante que fica no Vitória, mesmo no banco

A concorrência é grande e o volante Michel sabe que não tem cadeira cativa, como no ano passado quando foi titular em toda temporada. Porém, o jogador desmentindo os noticiários que davam como certo seu retorno ao Ceará e garante: não pretende deixar o rubro-negro.



Segundo Michel, chegou a hora de comer o filé. "Atuei em toda a Série B e sofri com aquela batalha para conseguir o acesso. Agora, com nosso time na Série A, vou sair? Temos um grupo diferente e com mais concorrência. Tudo que foi falado sobre minha saída não passa de boato. Nunca fui procurado pelo Ceará e nem a diretoria me informou isso. Tenho um contrato com o Vitória até o fim do ano e pretendo cumprir, independente se vou ser titular ou não", desabafou o homem do Camaro amarelo.

Após a eliminação do Nordestão, Michel se machucou e estava apenas treinando entre os reservas, pelo menos até a última segunda-feira, 5, quando foi testado pela primeira vez entre os titulares. "Nosso elenco é outro. De longe se parece com aquele de 2012. Só entre os volantes são pelo menos cinco atletas que brigam diretamente pela vaga de titular. Eu ganhei minha chance e vou me exigir muito para não perder a vaga. No próximo treino vou tentar ser bem melhor ", afirmou o jogador.

Primeiro volante - Além de se mostrar feliz pela primeira chance entre os titulares, Michel também comemorou o fato de ter atuado como primeiro volante, posição que ele afirma ser a dele de origem.

"Eu perdi a conta de quantas vezes eu atuei como primeiro ou segundo volante no ano passado. Com Toninho Cerezo era segundo, com Carpegiani primeiro, com Gusmão segundo... Nem sabia mais. Na verdade, temos que nos adaptar a cada maneira de jogar de cada treinador. Com Caio Júnior, temos Luis Alberto que gosta de sair para o jogo e posso ficar ajudando a defesa. Em 2012, joguei a maioria das vezes como segundo porque tínhamos Uelliton, né?", lembrou.

Michel pode ser uma peça fundamental para a principal preocupação de Caio Júnior: a defesa. Apesar de estar gostando da dupla Victor Ramos e Cardoso, o técnico anda preocupado com o meio-campo, ofensivo até demais. Com o paraguaio Cáceres, o Leão perde um protetor de zaga de características mais defensivas, ocorrendo o contrário quando está com Michel ou Mancha. Os três vão brigar até o fim por esta vaga.

