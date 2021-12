Michel exalta equipe e comemora cinco jogos sem cartão

Conhecido como "carniceiro" quando atuava pelo Ceará em 2010, Michel levou 15 cartões no Brasileirão daquele ano e ficou de fora de alguns jogos por suspensão.

Mais maduro em 2013, o cão de guarda do Leão elogiou as recentes atuações do sistema defensivo e comemorou o fato de não ter levado nenhum cartão nos jogos que atuou - cinco até o momento.

"Este ano o trabalho é diferente. Mesmo jogando de primeiro volante, a gente tem esse rótulo de não jogar na violência e evita tomar o cartão amarelo. A equipe está de parabéns e isso é o trabalho que o professor Caio vem fazendo", destacou.

Michel disse que o condicionamento físico dos atletas também ajuda e o trabalho feito durante a semana faz com que os jogadores se antecipem às jogadas, diminuam os espaços e joguem sem violência.

"A zaga está pendurada mas não vamos mudar a nossa postura. Tem alguns treinadores que pedem que você dê uma pancadinha mas a gente visa o jogo limpo, leal".

Sequência fora de casa

O Vitória tem duas pedreiras fora de casa nas próximas rodadas: no sábado o time encara o Coxa, às 18h30, e na quinta-feira, 1º, o Leão vai medir forças com o líder Botafogo, às 19h30, no Maracanã.

Michel destacou que o time vai em busca dos pontos fora de casa e, caso não consiga os triunfos, arrancar ao menos um ponto nos jogos contra os líderes é uma das metas do Leão.

"Claro que buscamos vencer. O Vitória nunca venceu o Coritiba e podemos quebrar esse tabu. Será um jogo difícil, mas eles virão para cima e com certeza vão abrir espaço para nós. Vamos buscar os três pontos".

Marcação ao meia Alex

O volante também sinalizou que, apesar de jogar fora de casa contra o Coritiba - atual vice-líder do Brasileirão - o Vitória vai buscar o resultado positivo. Para isso, se dispôs a marcar o meia Alex, maestro do Coxa com quatro gols e três assistências no campeonato.

"Depende do professor (Caio Júnior). O Alex é um cara que as pessoas acham que é lento, mas ele sai da área e logo depois está lá para finalizar. Se o professor optar por mim, vou ter que estar atento. Não podemos deixar ele jogar".

