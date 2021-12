Michel é pego com CNH vencida na chegada ao Barradão

O volante Michel chegou com atraso no treino do Vitória na manhã desta sexta-feira, 26, após ser parado em uma blitz em frente ao Barradão e flagrado com a Carteira de Habilitação fora do prazo de validade.

Além disso, o Camaro amarelo do atleta estava com o para-brisa trincado e o comprovante de pagamento do licenciamento não estava no veículo.

No entanto, o documento do jogador ainda estava no prazo dos 30 dias estipulados para a renovação.

Michel prestou esclarecimentos aos policiais e teve o carro liberado minutos depois, quando um funcionário do clube chegou à portaria com o comprovante em mãos.

adblock ativo