Michel destaca união como um dos trunfos do Leão

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 30, na sala de imprensa do Barradão, o volante Michel comentou sobre as causas da boa campanha da equipe no Campeonato Brasileiro e a expectativa para a próxima partida diante o Corinthians neste domingo, 3, às 16 horas (horário de Salvador), no Barradão.

O volante falou de um dos pontos que considera fundamental no grupo rubro-negro. "O Vitória se define pela união entre os jogadores que chegaram esse ano: os estrangeiros, os mais experientes e a juventude. Um exemplo é o Marcelo que tem um potencial enorme no futebol e é um menino que acata os conselhos dos jogadores mais rodados."

Perguntado sobre a expectativa da presença da torcida rubro-negra no jogo contra o Corinthians, o jogador foi claro: "espero que dê 30 ou 35 mil pessoas, pois nós, jogadores, gostamos de jogar com o estádio lotado. Até pela partida ser disputada num domingo de tarde, a esperança é de um público maior."

Michel disse estar acompanhando atentamente o momento do Vitória no campeonato, que pode conquistar uma vaga na Libertadores com a quinta posição, caso um time que esteja no G-4 seja campeão da Copa do Brasil. "Gosto de estar atualizado do que acontece no futebol. Da parte do Vitória, sei que se alguns times foram campeões da Copa do Brasil, abre uma vaga para nós na Libertadores. Acho que o jogador moderno tem que estar antenado nessas questões."

O jogador também analisou os motivos do bom desempenho do Leão no campeonato nacional após a chegada no novo treinador. "Tem o dedo do treinador Ney Franco, o empenho do grupo. Tinham jogadores que estavam emprestados e afastados do elenco que voltaram. O caso de William Henrique, do Marquinhos. Não há jogadores escorados no elenco. E isso é o certo, se está no grupo e tem contrato, tem que participar."

