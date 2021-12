Michel assume faixa de capitão do Vitória

Pelo menos nas próximas seis semanas, a braçadeira de capitão vai permanecer no braço de Michel. Ontem, os médicos rubro-negros constataram uma fratura no pulso direito do goleiro Deola, que deve passar por cirurgia.

O goleiro foi o capitão rubro-negro desde o início do ano, mas se machucou na véspera da decisão do último domingo. Michel acabou assumindo a liderança do grupo e levantou o troféu de campeão baiano. Ou pelo menos tentou...

"Tentei levantar e quase quebro o ombro. Precisei da ajuda de uns 20 jogadores para conseguir. Acabei ficando de fora da foto tradicional do capitão levantando a taça e ainda amanheci com o ombro doendo. Mas valeu...", lembra Michel.

O volante já foi capitão nos tempos de Ceará, mas até então nunca tinha levantado um caneco. Agora, será o dono da braçadeira diante do Salgueiro, amanhã, além da estreia no Brasileirão, contra o Inter, sábado.

"Ser o porta-voz não é fácil. É preciso pulso na hora de reclamar ou dar instruções. Porém, no nosso elenco não temos apenas uma voz. O Deola puxava o grupo, mas todos participavam igualmente. Todos poderiam vestir aquilo no braço", garante o volante.

Após o título, a única ordem do novo 'capita' foi se divertir. "Começar uma competição com um planejamento que tem seu objetivo final alcançado é digno de comemoração. Comi tanta carne de churrasco que estou cheio até agora. Merecíamos", garantiu Michel.

O volante se juntou ao grupo numa churrascaria da cidade, junto com famílias e diretoria. "O que vi de gente saindo inchado de carne não foi brincadeira. Não tinha sardinha servindo e ninguém pediu, pelo menos que eu saiba. Depois fui curtir com outros atletas nosso título. Dançar um pouco e extravasar, né?".

Entretanto, o novo líder garante que acabou a diversão. Hoje, todo o grupo voltou ao batente sem cara de ressaca. "Vim de carona para o Barradão e vi todos bem dispostos".

Michel está sem seu Camaro amarelo. Segundo ele, o carro está na revisão. "Rapaz, minha pastilhas de freio não existiam mais. Aquele carro dá trabalho! Que capitão mais ou menos, né?", brinca.

O frente-de-zaga só não faz brincadeira com a situação do camisa 1 rubro-negro. Em boa fase no Leão, Deola agora fica no aguardo sobre sua fratura. Segundo o Dr. Ivan Carilo, um cirurgião está acompanhando o 'Paredão' do Vitória.

"Mandamos a situação para o Palmeiras, clube detentor do atleta. Só precisamos saber se ele fará a cirurgia aqui ou lá com o clube paulista. O que posso dizer é que uma cirurgia reduziria o tempo de recuperação para quatro semanas", afirma o médico do Leão.

