Mexemos o time no momento certo, diz Ney Franco após goleada

O Vitória terminou o primeiro tempo da partida contra o Sergipe amargando um empate em 1 a 1. Mas no segundo tempo, a história foi diferente, com a equipe do técnico Ney Franco marcando quatro, decretando a goleada de 5 a 1 que deixou o Leão isolado na segunda posição do grupo A, com sete pontos.

Segundo o treinador rubro-negro, a mudança de postura veio com os ajustes no posicionamento do time, além da entrada do jovem Mauri no lugar de Lucas Zen no meio de campo.

"Mudamos a forma de jogar, liberamos os dois laterais para jogar mais na frente. Tivemos a entrada do Mauri, que entrou bem na partida. A equipe ganhou força ofensiva, marcando no campo adversário. O time cresceu no jogo. Depois que fizemos o segundo gol, a equipe ficou mais tranquilos, os passes começam a entrar e conseguimos os outros gols, com merecimento".

Para Ney Franco, o jogo contra o Sergipe serviu como um grande aprendizado para conseguir mudar o estilo de jogo do time durante a partida.

"No jogo específico de hoje, no primeiro tempo, todos os setores não foram bem. A equipe ficou com muito buraco no meio. Com isso, deixamos os nossos zagueiros expostos. Depois do intervalo, nós fizemos os ajustes, todos os setores jogaram próximos. No jogo de hoje, passamos por mais um teste de saber o momento certo de mexer com a equipe, cobrar dos jogadores o posicionamento. Não fizemos um bom primeiro tempo. O 1 a 1 no primeiro tempo foi justo. Mas, no segundo tempo, fomos merecedores do resultado".

adblock ativo