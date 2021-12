"Meta é 18 mil sócios ao fim do ano", afirma diretor do Leão

Seguindo a tendência global, o Vitória afirma se concentrar na política de associação em massa como forma de diminuir a disparidade financeira para os clubes do Sul-Sudeste. Para isso, o gaúcho Paulo César Verardi foi contratado há dois meses como diretor de mercado e comunicação. O começo é promissor. Neste ano, 1,1 mil novos associados colocam o Leão como o 5º clube no Brasil que mais adquiriu sócios em 2016. Em entrevista, Verardi apresenta planos e diz que, economicamente, as eleições diretas seriam benéficas ao Vitória.

Com 10.374 sócios, o Vitória é o 19º colocado no ranking do Movimento por um Futebol Melhor. Não é aquém da grandeza do clube?

É preciso cuidado com a análise dos números de sócios divulgados pelos clubes. O número que o Vitória apresenta é de sócios rigorosamente em dia. Há clubes que apresentam sócios com até 12 meses de atraso nas mensalidades. Agora, falando dos 10,3 mil sócios em dia que temos, não há dúvida que é muito aquém do potencial do Vitória. Mas aí entra outra análise: é preciso qualificar os sócios, e não apenas quantificá-los. É preciso ver a arrecadação. Não adiantaria ter 100 mil sócios pagando 1 real por mês.

Quanto o Vitória arrecada por mês com sócios?

É só fazer a conta. Temos pouco mais de 10 mil sócios. O tíquete médio está em pouco mais de R$ 45 por mês (são três planos: sócio ouro paga R$ 100 e tem entrada no estádio para o setor das cadeiras; prata paga R$ 50 e acessa a arquibancada; bronze paga R$ 25 e tem 50% de desconto na compra de ingressos).

Você pretende fazer mudanças relevantes no plano de associação do Vitória?

Plano de sócios não é coisa que vai se mudar a cada ano. O modelo do Vitória é bem configurado. Agora, é preciso pensar em todos os bolsos. Existe espaço para uma modalidade mais sofisticada, assim como há espaço para uma modalidade de entrada ainda mais barata do que o sócio bronze.

Quais os valores e como serão esses planos novos?

Ainda não temos valores. O plano mais sofisticado terá ainda mais benefícios que o ouro: tanto um lugar ainda mais privilegiado no estádio como promoções e outras vantagens. São coisas que envolvem pesquisas. Já a modalidade de entrada visa atender ao público 'light'. A principal motivação para a associação é identidade e orgulho de torcer pelo time. Essa modalidade vai satisfazer o torcedor que ama o Vitória, mas vem pouco ao estádio. Se comparado ao bronze, o desconto no ingresso será menor, mas a mensalidade também.

Já tem data para os novos planos entrarem em vigor?

A modalidade de entrada será ainda no primeiro semestre, e a premium será entre o fim do primeiro e o começo do segundo. Mas uma coisa tem que ficar clara: isso é para atingir outros nichos. O plano de sócios é mais uma questão de filosofia, conceitos e prestação de serviços. Nisso tudo, o item mais importante é inverter o processo. Fazer o torcedor entender o quanto é importante a associação. Não é "o que o clube pode fazer por mim", mas sim "o que eu posso fazer pelo clube".

Qual é a sua meta de sócios até o fim do ano?

O objetivo que eu assumi com o clube é crescer em 100% o número que eu encontrei quando assumi. Ou seja, chegar ao final do ano com cerca de 18 mil. Depois, colocaremos novas metas

Em um mês e meio, o Vitória saltou de 9,2 mil para 10,3 sócios em dia. A que você credita esse aumento?

Ao discurso do clube muito forte no sentido da associação, aos próprios atletas que participaram de ações de marketing... É um processo de contaminação e trabalho de contundência com o torcedor.

Muitos clubes usam o direito do sócio de votar para presidente como um fator que alavanca associações. O imbróglio no Vitória que ainda não oficializou as eleições diretas atrapalha suas metas?

Isso deve ser analisado por dois prismas. Um é o institucional, no qual eu não vou me manifestar, pois sou um executivo contratado. O outro prisma é o econômico. Eu diria assim: dependendo da modalidade, é quase que intrínseco o direito ao voto. Por exemplo: não vai fazer nenhum sentido fazer um plano como o premium e não der o direito de voto ao sócio. Agora, em modalidade mais acessíveis economicamente, você tem menos obrigação de abrir o voto. Aí, cabe ao marketing ter um trabalho consistente para conseguir equacionar essas coisas caso o estatuto do clube não absorva esse tipo de sócio como votante. Internamente, eu posso sugerir algumas coisas, mas vou me submeter ao que for estabelecido pelo estatuto.

