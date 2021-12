Meta do Vitória é perder Cajá por menor tempo possível

O Vitória só estará em campo no próximo dia 17, mas nesta sexta-feira, 8, tem uma decisão que pode mudar os planos da equipe nas próximas competições. Foi marcado para sexta o julgamento dos atletas Renato Cajá e Escudero, além do técnico Caio Júnior, expulsos na última partida, contra o Ceará, no Barradão.

Segundo o advogado do clube, Manoel Machado, a principal preocupação é com o meia Renato Cajá, enquadrado em item que denota agressão ao árbitro. O plano da defesa é a desqualificação da denúncia, mudando para outro artigo menos grave. "Seremos representados pela doutora Patrícia de Saleão e vamos desqualificar o artigo 254-A para o 358, que trata de manifestação desrespeitosa. Todos viram que não houve agressão", alegou o doutor. Neste caso, Cajá não teria de cumprir uma punição em dias e sim em jogos, amenizando a pena. Quanto aos demais, o advogado crê que não deve haver nova punição.

O caso - No último jogo do Barradão, diante do Ceará, o Vitória acabou eliminado do Nordestão ao perder por 4 a 1. Apesar de reconhecer a derrota, o clube alegou que alguns erros do árbitro pernambucano Gilberto Rodrigues Castro prejudicou com erros cruciais. Durante o duelo, três perderam a cabeça e acabaram expulso: Cajá, Escudero e o técnico Caio Júnior.

Na súmula, o árbitro alegou que foi agredido com um tapa pelo meia Renato Cajá e insultado pelo treinador, além de ter expulsado o argentino Escudero por reclamação. O gringo acha que o seu caso é o mais simples. "Não sei como será minha defesa, pois quem está cuidando disso é o clube. Reclamei do árbitro, mas não tive nenhuma outra postura. Sai do campo. Seria injusto me punir mais do que a suspensão da expulsão", alegou Escudero.

De fato, o argentino é o que menos preocupa. Na própria súmula o juiz da partida apenas relatou que a reclamação foi exagerada, mas também diz que "o atleta em questão saiu do campo normalmente".

No caso de Cajá, a situação é mais delicada. O árbitro o enquadrou em agressão com agravante, pois a vítima foi um dos integrantes do trio de arbitragem. Caso seja enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Cajá pode pegar uma pena mínima de 180 dias sem jogar. "Só fui expulso três ou quatro vezes na carreira, e nunca por ser violento. Nunca é bom agredir, agora o que ele colocou na súmula, que eu dei um tapa nele, não é verdade. A mão chegou a tocar no rosto dele, mas não foi um tapa. Foi uma situação de ira", alegou o atleta Renato Cajá, que viaja amanhã para acompanhar o caso. No caso do técnico Caio Júnior, a suspensão será em jogos, podendo chegar, no máximo, a seis partidas.

Jogadores rubro-negros que serão julgados:

Renato Cajá

Na súmula da partida, o árbitro Rodrigues Castro relatou que foi agredido pelo jogador. Cajá será julgado pelo artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Como ele agrediu o árbitro, há agravante para a pena, que é, no mínimo, de 180 dias de fora dos jogos

Escudero

Na súmula, o árbitro apenas relata uma reclamação exagerada do atleta. Como não tem histórico ruim, deve cumprir apenas um jogo de suspensão pela expulsão

Caio Júnior

O treinador também foi expulso e teria xingado o árbitro da partida com palavras como "ladrão" e "cagão". A pena pode variar entre 3 e 6 partidas de suspensão em competições organizadas pela CBF, como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro



