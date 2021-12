Mesmo sondado, Cardoso garante que fica no Vitória

Victor Ramos machucado, Gabriel prestes a ser vendido e agora Cardoso com proposta para sair do clube. Notícias que poderiam abalar a estrutura defensiva do leão, mas que não passaram de susto.

A saída do zagueiro Cardoso foi barrada pelo próprio atleta. "Antes de mais nada, digo que não vou sair do Vitória. Meu representante foi procurado, sim, mas vou cumprir meu contrato aqui", alegou o titular do rubro-negro. Cardoso preferiu não citar de onde veio o interesse, tampouco o valor, mas assegurou que seu procurador chegou a procurar a diretoria.

Titular no esquema do técnico Caio, Cardoso preferiu terminar a conversa. "Meu procurador é meu amigo, mas disse a ele que só ouviria novas propostas quando meu contrato aqui acabar. Fora isso, não falo em saída", assegurou.

Para o zagueiro, o Vitória é um clube que já o conquistou. "Tirando o calor (risos), minha felicidade é plena no Vitória. Dizem que um homem não morre quando faz história. E quero fazer aqui", filosofou.

Satisfeito no clube, Cardoso assegura que só sai se o Leão quiser. "Se o Vitória achar que não estou bem aqui, aí é outra história. Pouco me importa agora o fator financeiro. Quero trabalho e estou tendo aqui".

A diretoria confirmou a conversa sobre a saída, mas manteve o atleta no grupo. "Fomos procurados e conversamos com o técnico Caio Júnior. Ele vetou a saída e Cardoso fica. Não tem mais conversa", disse o presidente do clube, Alexi Portela.

Cardoso fez apenas três jogos no clube, duas delas como lateral-esquerdo. Na estreia do Baiano, foi titular na zaga de origem e agradou, permanecendo na posição para o próximo duelo, contra o Juazeiro.



