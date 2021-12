Mesmo satisfeito com o Vitória, Caio Júnior pede reforços

Camisa com novo patrocinador, mais R$ 6 milhões no caixa para reforçar o elenco e time completo para enfrentar o Goiás, neste domingo, 7, no Serra Dourada. O que mais o técnico Caio Júnior poderia querer no comando do Vitória? Para o treinador, apesar de a fase ser boa, é preciso mais. Com a intenção de se manter entre os quatro primeiros do certame, Caio deseja conseguir entre sete e oito pontos nas próximas quatro rodadas. Como mandante, o pensamento é sempre levar os três pontos.

"Em uma competição longa como o Brasileiro, grande parte dos técnicos estabelecem metas curtas. No meu caso, penso em quantos pontos podemos conquistar em blocos de quatros jogos, apesar de a primeira ter sido de cinco partidas antes da parada", analisa Caio.

Nos primeiros cinco encontros na Série A, o Leão assegurou 10 dos 15 pontos disputados. Um aproveitamento de 66%, que rendeu a segunda posição. É justamente o mesmo desempenho que o treinador pretende no decorrer da competição.

É um projeto ousado. Em 2012, o Fluminense foi campeão com uma campanha semelhante. O Tricolor terminou com 77 pontos e 67% de aproveitamento. "Claro que teremos oscilações. Mas temos um grupo forte para conseguir manter a boa campanha até o final. Eu acredito", disse Caio.

Entretanto, para alcançar tal feito, o técnico faz alguns pedidos à diretoria. Caio comemora o novo patrocínio com a Caixa e acredita na melhoria do elenco, principalmente quando o assunto é reforço para o restante da temporada.

Para o comandante, a vinda do patrocinador mostra o gabarito que o Leão tem. Agora a meta é saber usar a grana.

"Precisamos de meias, pois ainda é uma posição carente. Só temos Escudero e Cajá de ofício. Acho que nos outros setores conseguimos suportar por mais dois meses. Penso no reforço de mais dois ou três jogadores para equilibrar bem o elenco", opinou Caio.

Entre os fatores positivos para manter a boa fase no Brasileirão, a maior alegria do técnico é poder contar com todos seus atletas considerados titulares. Para o duelo com o Goiás, Caio terá o privilégio de colocar força máxima em campo.

"É Difícil ter alguma certeza no futebol, mas há tendências para se manter bem. A primeira é conseguir repetir uma mesma formação. Recuperamos Nino, Dinei, Cajá, Escudero... Todos que estavam com problemas voltarão inteiros para este recomeço de campeonato", festejou o treinador.

Sem mistérios - Neste sábado, 6, o Leão volta a treinar pela manhã e viaja em seguida para Goiás. Sem problemas para escalar o time, Caio apenas pretende aperfeiçoar jogadas ensaiadas e posicionamento.

"Não tem o que esconder. O importante é fazer no jogo o que foi treinado e manter o nível competitivo que vínhamos tendo. Acredito na repetição do time e foi na repetição que fizemos nossos melhores jogos", afirmou Caio.

adblock ativo