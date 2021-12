Mesmo rebaixado, Vitória foca no duelo com o Palmeiras

O elenco do Vitória deu continuidade à preparação para encarar o Palmeiras, no domingo, às 16h (da Bahia), no Allianz Parque, com um treino na manhã desta quarta-feira, 28, na Toca do Leão.

O lateral Benítez, com uma entorse no joelho, foi a principal ausência da atividade. O argentino, inclusive, passou a ser dúvida para o duelo em São Paulo.

Nas atividades do dia, o grupo realizou um trabalho técnico e tático sob o comando do treinador João Burse. O volante Rodrigo Andrade, recuperado de uma luxação acromioclavicular, ficou na transição.

Os jogadores voltam aos treinamentos na manhã desta quinta, 29, de olho no último jogo do Brasileirão.

