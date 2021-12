O 'mistão' do Vitória voltou a aprontar. Na quarta-feira, 1º, no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana, a equipe alternativa do Leão - que até então havia entrado em cena sete vezes no ano, com seis triunfos - manteve-se invicta ao empatar por 2 a 2 contra o Nacional, em Medellín (COL).

O bom resultado ainda veio apesar do erro da arbitragem, que inventou um pênalti para os anfitriões no segundo tempo.

No próximo dia 16, no Barradão, acontece o jogo de volta. Sábado, 4, os titulares do Leão voltam à ativa pelo Brasileiro: Botafogo x Vitória na Toca.

Daniel Dórea Mesmo prejudicado, Leão arranca bom empate na Colômbia

O jogo começou da pior maneira possível para o Rubro-Negro. Afinal, a equipe da casa marcou logo em sua primeira chance, aos três minutos.

Bocanegra calibrou o pé direito e acertou o ângulo em cobrança da falta da entrada da área. Diante de uma torcida fanática jogando contra e com um time quase todo reserva, o Vitória poderia se contentar com uma derrota magra.

Porém, o Leão tem no banco o ousado técnico Ney Franco, que, ao perder o volante José Wellison por contusão aos 20 minutos, colocou o atacante William Henrique.

Ele havia percebido que a chance de reação era real com as chegadas da sua equipe, principalmente em levantamentos à área feitos por Luis Aguiar. Entre cobranças de falta, de escanteio e lances de bola rolando, o uruguaio assustou em quatro cruzamento perigosos. No quinto, aos 45 minutos, achou a cabeça do beque Ednei, que empatou.

Melhor em campo, o Vitória não demorou a passar à frente no placar no segundo tempo. Logo aos três minutos, em um contra-ataque muito veloz, Marcos Júnior tocou para William Henrique fuzilar.

Depois disso, a partida ficou morna e só voltou a chamar atenção com o chute de bico de Guisao, aos 17 minutos, após boa tabela. Aos 19, o árbitro ajudou o Nacional ao marcar um pênalti esquisito em toque involuntário de mão de Ednei. Ruiz converteu a cobrança.

Sem grandes problemas. Para o Vitória, basta empatar (por 0 a 0 ou 1 a 0) na volta que avança às quartas.

<GALERIA ID=19516/>

adblock ativo