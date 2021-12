Mesmo na luta contra o Z-4, Vitória tem 3ª melhor média de público

Se o balanço do Vitória na Série B dentro de campo não tem sido tão positivo, pode-se dizer que, pelo menos, a torcida tem feito seu papel nas arquibancadas. Apesar de estar na 15ª posição na tabela e um aproveitamento inferior a 40%, a média de publico do Leão surpreende ao aparecer como a terceira dentre as 20 equipes que estão na Segundona. Ao todo, a média do Rubro-Negro é de 7,2 mil, acima apenas de Coritiba e Sport, respectivamente.

A estatística positiva tem muito a ver com as três partidas que o Vitória realizou dentro da Arena Fonte Nova. Enquanto no Barradão o Leão obteve uma média de quase 5 mil torcedores por partida, na Arena Fonte Nova esse número aumenta em 100%, obtendo uma média superior a 10 mil torcedores.

O maior público do Leão na competição foi justamente na estreia da Arena, diante do Guarani, com 17,5 mil pessoas. Por outro lado, o pior público foi registrado contra o Criciúma, no Barradão, com 3,3 mil presentes.

adblock ativo