Mesmo lesionado, Pedro Ken fala sobre atual fase do Vitória

Com um aparelho que manda ondas elétricas para melhorar a lesão na coxa direita, Pedro Ken se encaminha mancando para a sala de imprensa e pede a palavra. Sem o sorriso costumeiro, mas com a fala serena de sempre, Pedro resolveu falar sobre boatos e a fase ruim pela qual passa o Leão. No argumento, a afirmação convicta de que não existe racha no elenco. O problema se resumiria ao desempenho em campo. E nada mais.

Sobre uma possível discordância sobre premiação, Ken também descartou. "Ouvi muita coisa que não é verdade. Não tem fundamento o que falam sobre a premiação. Não estamos fazendo corpo mole por isso, tampouco estamos pedindo mais dinheiro. A premiação está acertada há muito tempo, muito antes dessa fase ruim que estamos passando. Eu participei das reuniões e estava lá no acordo. Foi em comum acordo, e muito tranquilo", garantiu. Ele assegurou também que, no elenco, existem apenas "desentendimentos normais de qualquer ambiente de trabalho".

Geraram mais polêmica os comentários sobre os boatos de que jogadores estariam exagerando nas noitadas. Ken passou a responsabilidade para a consciência de cada um. "Este é um assunto delicado. Cada jogador deve saber a responsabilidade que tem, pois no futebol é preciso ter o equilíbrio das coisas. O jogador é ser humano também e tem seus momentos de lazer. Mas acho que não é o momento agora. É o momento de se concentrar e focar apenas no Vitória. Se estiver atrapalhando, posso garantir que vamos resolver isso", afirmou.

Apesar de dizer que há harmonia fora do campo, Ken admite que dentro das quatro linhas a história é outra. "A queda de rendimento não tem outra explicação: é dentro de campo mesmo. Temos que assumir que foi uma queda geral. O time inteiro. Alcançamos o topo muito cedo e ficamos distantes dos demais. Isso gerou uma acomodação que prejudicou. A saída de Carpegiani também foi um fator, pois agora precisamos correr para nos adaptarmos à filosofia de Ricardo Silva. Temos que corrigir tudo".

Machucado, Pedro Ken não vai enfrentar o Bragantino no próximo sábado. "É muito difícil ficar fora, pois joguei muitas partidas, inclusive às vezes com um pouco de dor, sempre querendo ajudar. Porém, assim como procuro ajudar dentro de campo, estou fazendo agora fora, tentando esclarecer essas coisas para o torcedor".

adblock ativo