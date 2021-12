Mesmo artilheiro, Nicácio vive sob desconfiança no Vitória

Assim como Macunaíma nasceu para ser o herói nada convencional da obra de Mário de Andrade, Nicácio é mais um anti-herói que vive a expectativa de se tornar ídolo da desconfiada torcida do Leão.

Porém, ao contrário do perfil preguiçoso de Macunaíma, Marcelo tem ralado e feito seu papel de artilheiro para acabar com a zanga da torcida e da diretoria, que ainda não fala de renovação.

Com contrato vigente até maio deste ano, Nicácio terminou artilheiro do Nordestão, com cinco gols, além dos três últimos tentos no Baianão. Mesmo assim, oito gols em nove partidas não é suficiente.

Porém, como todo anti-herói, o que menos importa é a crítica. "Fiz três gols, mas tinha gente querendo seis. Se vou agradar a torcida ou não, não importa. Se fizer minha parte no campo, sei que uma hora vou agradar", disse Nicácio.

Com a camisa 9, atletas rubro-negros costumam viver com a desconfiança de um anti-herói. O último foi Neto Baiano. Mesmo com 72 gols pelo Vitória, o centroavante nunca foi unanimidade no Leão.

Vontade - Mesmo com tantas críticas e expectativa sobre renovação, o anti-herói da camisa 9 prefere sorrir. Na reapresentação na última segunda-feira, 18, o Macunaíma rubro-negro foi à Toca do Leão com sua filha Marcela, em um fusca 74, emprestado do empresário.

Nicácio não esconde a vontade de ficar, mas prefere a cautela. "É apaixonante jogar no Vitória. No inicio do ano eu sabia que não iria, mas estou aqui ainda, né? Vou relaxar".

Despreocupar-se, apenas no assunto renovação. Para Nicácio, o que importa agora é o trabalho. "É questão de tempo e oportunidade. Se vou ficar e ser ídolo, ótimo. Caso contrário, quero ter apenas a consciência que fiz o melhor pelo Vitória".

Em boa fase, Nicácio se apega aos elogios da torcida que tem em casa. A esposa e as duas filhas são os principais motivos para o camisa 9 não se preocupar com o futuro.

Junto com as filhas Marcela e Marcele, o Macunaíma do Vitória pretende permanecer em Salvador, unindo o útil ao agradável. "Quero ficar no Vitória e em Salvador, minha terra natal. Quero fazer história aqui".

egundo a diretoria, nada está decidido sobre a renovação, mesmo com o técnico Caio Júnior elogiando o atleta rubro-negro. "O assunto agora é só se Gabriel sai ou fica. Eu, por enquanto, estou aqui", brincou Nicácio.

Enquanto a torcida desconfia, Nicácio tem outros problemas. "Rapaz, preciso ir porque vou pegar os cachorros de minhas filhas no veterinário", disse, seguindo com o fusquinha.

