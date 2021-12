"Mentalidade campeã que dará grandes frutos", diz Guilherme Rend sobre Pivetti

Titular da equipe comandada por Geninho no início da temporada, o volante Guilherme Rend falou sobre suas expectativas em relação ao retorno das partidas, projeções para a temporada e sobre a efetivação de Bruno Pivetti no comando do Leão, em coletiva na manhã desta sexta-feira, 3, no Centro de Treinamento (CT) Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.

Questionado sobre sua fácil adaptação ao time principal, o atleta avaliou os principais fatores para sua titularidade. "O fundamental foi a entrega, a convivência que eu tive com o time profissional no ano passado, não joguei, mas dentro da vivência, procurei entender a dinâmica do jogo, a cabeça do treinador e o entrosamento com o time", pontou.

Sobre a temporada de 2020, o jogador de 21 anos ressaltou a união do elenco em relação aos objetivos para o retorno dos jogos. "A expectativa é a melhor possível, não só eu, mas como todo Esporte Clube Vitória, fechamos uma mentalidade boa que o acesso à série A e consequentemente ser campeão da Copa do Nordeste. Foram longos três meses de espera para atuar, esperamos voltar o quanto antes e conseguir o acesso", afirma.

Bruno Pivetti

Falando sobre mudança no comando da equipe após a saída de Geninho e a efetivação de Bruno Pivetti, ex-auxiliar técnico, Rend elogiou o novo treinador e almeja grandes conquistas sob a nova direção. "É uma mentalidade campeã assim como Geninho também era, uma excelente pessoa, um excelente treinador, que vem desempenhando um grande trabalho que com certeza dará grandes frutos ao Vitória", concluiu.

adblock ativo