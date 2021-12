Membros do Conselho do Vitória emitem carta exigindo renúncia do presidente

O turbilhão político vivido pelo Vitória ganhou mais um capítulo. Foi divulgada na tarde desta segunda-feira, 18, uma carta assinada pelos membros do Conselho Deliberativo do clube (confira íntegra abaixo).

No documento, os conselheiros exigem as renúncias do atual presidente Ricardo David e seu vice-presidente Francisco Salles. Além disso, os membros ainda teceram duras críticas ao atual presidente do conselho deliberativo, Robinson Almeida, que assumiu após Paulo Catharino deixar o cargo, no último dia 9.

